+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Wargaming перевезла из Минска в Киев около 300 сотрудников. А в Вильнюс хочет перевезти еще больше

Всего в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.


По данным источников AIN.UA, компания Wargaming перевезла из Минска в офис в Киеве около 300 своих сотрудников. Пока неясно, останутся ли эти 300 человек в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по словам источников, Wargaming планирует перевезти в Вильнюс порядка 500 сотрудников с семьями.

Всего же в минском офисе Wargaming где-то две тысячи работников.

Ранее появлялась информация, что с начала протестов 1200 айтишников переехали в Украину. Еще одной страной, привлекательной для белорусских IT-специалистов, является Польша: туда перебрались уже 700-800 работников.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]