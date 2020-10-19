



В частности, один из пунктов гласит, что не стоит проводить мероприятия с участием более пяти человек. Сюда относятся и собрания, и семинары, и конференции и многое другое.





Также министерство не рекомендует участие работников в мероприятиях других коллективов.





Если есть возможность и письменные согласия сотрудников, Минздрав просит переводить людей на «удаленку», вводить гибкий график.





"Максимально возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу с соблюдением рекомендуемых мероприятий", - говорится в рекомендациях Минздрава.









Кроме того, по максимуму все корпоративные коммуникации нужно перевести в электронную форму. Документы курьерам стоит доставлять бесконтактно.





При этом никаких рекомендация по работе крупных госпредприятий, а ведь самые массовые скопления людей именно там.





А еще в школах. Но о переводе на удаленку в школах также ничего не слышно.



