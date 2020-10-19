Циничный Минздрав: рекомендует компаниям не собираться больше пяти. А как же цеха и заводы?
Минздрав разработал рекомендации по профилактике COVID-19. Они касаются практически всех бизнесов, некоммерческих и других организаций. Но при этом, надо понимать, что госзаводов это не касается.
В частности, один из пунктов гласит, что не стоит проводить мероприятия с участием более пяти человек. Сюда относятся и собрания, и семинары, и конференции и многое другое.
Также министерство не рекомендует участие работников в мероприятиях других коллективов.
Если есть возможность и письменные согласия сотрудников, Минздрав просит переводить людей на «удаленку», вводить гибкий график.
"Максимально возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу с соблюдением рекомендуемых мероприятий", - говорится в рекомендациях Минздрава.
Кроме того, по максимуму все корпоративные коммуникации нужно перевести в электронную форму. Документы курьерам стоит доставлять бесконтактно.
При этом никаких рекомендация по работе крупных госпредприятий, а ведь самые массовые скопления людей именно там.
А еще в школах. Но о переводе на удаленку в школах также ничего не слышно.
Источник: officelife
17:14 19/10/2020
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