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Циничный Минздрав: рекомендует компаниям не собираться больше пяти. А как же цеха и заводы?

Минздрав разработал рекомендации по профилактике COVID-19. Они касаются практически всех бизнесов, некоммерческих и других организаций. Но при этом, надо понимать, что госзаводов это не касается.


В частности, один из пунктов гласит, что не стоит проводить мероприятия с участием более пяти человек. Сюда относятся и собрания, и семинары, и конференции и многое другое.

Также министерство не рекомендует участие работников в мероприятиях других коллективов.

Если есть возможность и письменные согласия сотрудников, Минздрав просит переводить людей на «удаленку», вводить гибкий график.

"Максимально возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу с соблюдением рекомендуемых мероприятий", - говорится в рекомендациях Минздрава.


Кроме того, по максимуму все корпоративные коммуникации нужно перевести в электронную форму. Документы курьерам стоит доставлять бесконтактно.

При этом никаких рекомендация по работе крупных госпредприятий, а ведь самые массовые скопления людей именно там.

А еще в школах. Но о переводе на удаленку в школах также ничего не слышно.
Источник: officelife
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