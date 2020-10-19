+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Билл Гейтс прогнозирует тяжелую зиму из-за пандемии коронавируса

Билл Гейтс сделал прогноз по развитию пандемии коронавируса. Он считает, что этой осенью и зимой будет большой рост заражений. Причина — похолодание и нахождение большого числа людей в закрытых помещениях.

Но к весне Гейтс ожидает улучшения, потому что надеется на окончание тестирования новых препаратов. К следующей осени, как он полагает, учебный год вернется в привычную колею. 

Другое ожидание миллиардера: развитие РНК-вакцин, которое стимулировал коронавирус, может помочь сделать вакцину и против ВИЧ, а также туберкулеза и малярии.

Гейтс решил поговорить и об экологии. По его мнению, на изменение климата в значительной степени влияет строительная индустрия. Она использует слишком много цемента. При его производстве образуется много выбросов.

Как сообщалось, вторая волна коронавирусной эпидемии добралась и до Беларуси.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]