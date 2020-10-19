Билл Гейтс прогнозирует тяжелую зиму из-за пандемии коронавируса

Но к весне Гейтс ожидает улучшения, потому что надеется на окончание тестирования новых препаратов. К следующей осени, как он полагает, учебный год вернется в привычную колею.





Другое ожидание миллиардера: развитие РНК-вакцин, которое стимулировал коронавирус, может помочь сделать вакцину и против ВИЧ, а также туберкулеза и малярии.





Гейтс решил поговорить и об экологии. По его мнению, на изменение климата в значительной степени влияет строительная индустрия. Она использует слишком много цемента. При его производстве образуется много выбросов.





Как сообщалось, вторая волна коронавирусной эпидемии добралась и до Беларуси.