Пока по прогнозу: доллар подешевел

Стоимость валютной корзины выросла на 0,03%.





Курс доллара опустился на 0,0021 BYN до 2,5708 BYN/USD. Это второе подряд ослабление американца. Суммарное снижение за две крайних торговых сессии составило 0,0052 BYN.





Курс евро развернулся и вырос на 0,0020 BYN до 3,0138 BYN/EUR. До этого курс евро падал восемь торгов подряд. Общее снижение за время этого тренда составило 0,0790 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0022 BYN до 3,2999 BYN/100 RUB. Напомним, что еще в пятницу 16 октября рубль РФ находился на минимальном уровне за 164 дня (почти 5,5 месяцев).





Итоги недели 12—16 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить уже вторую неделю подряд укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0051 BYN (−0,20%);

курс евро −0,0286 BYN (−0,94%);

курс российского рубля −0,0488 BYN (−1,46%);

валютная корзина −0,99%.





Центробанк России

В ходе торгов на МосБирже средневзвешенный курс доллара к 11:30 снизился на 4 копейки до 77,9241 RUB/USD. Курс евро вырос на 13 копеек до 91,43 RUB/EUR.