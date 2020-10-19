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МНС выступает за переход на 100-процентную подачу налоговых деклараций в электронном виде

Переход на 100-процентную подачу налоговых деклараций в электронном виде, в том числе физическими лицами — такую задачу на перспективу ставит Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Об этом в интервью корреспондента телеканала Беларусь 1 заявил руководитель ведомства Сергей Наливайко.

— Подавляющее большинство (88% с лишним плательщиков) уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких субъектов было 100%, — заявил министр.

По мнению С. Наливайко, на данный момент созданы все необходимые условия для выстраивания эффективного дистанционного взаимодействия между налоговой и плательщиком.

В настоящее время идет работа по шлифовке Налогового кодекса. Предполагается, что к весне появится проект обновленного документа, который должен заработать с 2022 года. Перед разработчиками стоит задача продолжить цифровизацию налоговой системы, изучив лучшие зарубежные практики такого законодательства. При этом, как подчеркнул Глава государства, налоговая система должна быть простой и понятной для всех.
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