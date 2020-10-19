Пожар на Светлогорском ЦКК - погиб человек

Взрыв произошел примерно в 11.00. Жители деревни Якимова Слобода, расположенной рядом с заводом, рассказали TUT.BY , что сначала услышали грохот, затем повалил черный дым.













Напомним, 30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда Алексей Сасновский, попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела — позже он умер.





Также с ожогами был госпитализирован рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.





Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.





Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов: то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония. А в мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.







