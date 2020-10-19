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Российская таможня лоббирует пошлины на все посылки AliExpress, даже самые дешевые

Первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил в интервью «Ведомостям», что он — за обложение пошлиной всех посылок из иностранных интернет-магазинов.



В принципе для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно — все должно облагаться платежом.

Как сообщалось, в Беларуси не так давно в этом плане сделали послабление. Остались разовые лимиты: каждая посылка не должна стоить более €22, ее вес не должен быть выше 10 кг. Но отменен месячный порог в €200.

Россия с 1 января 2020 года приблизилась к белорусскому стандарту — до €200 и 31 кг в отношении одной посылки. Ранее лимит был — до €500 и 31 кг. Еще год назад — до €1 тыс. В рамках ЕАЭС уже не раз поднимался вопрос, чтобы унифицировать эти стандарты.
Officelife.media
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