Российская таможня лоббирует пошлины на все посылки AliExpress, даже самые дешевые
Первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил в интервью «Ведомостям», что он — за обложение пошлиной всех посылок из иностранных интернет-магазинов.
В принципе для товаров, приобретаемых в рамках интернет-торговли, порогов вообще существовать не должно — все должно облагаться платежом.
Как сообщалось, в Беларуси не так давно в этом плане сделали послабление. Остались разовые лимиты: каждая посылка не должна стоить более €22, ее вес не должен быть выше 10 кг. Но отменен месячный порог в €200.
Россия с 1 января 2020 года приблизилась к белорусскому стандарту — до €200 и 31 кг в отношении одной посылки. Ранее лимит был — до €500 и 31 кг. Еще год назад — до €1 тыс. В рамках ЕАЭС уже не раз поднимался вопрос, чтобы унифицировать эти стандарты.
11:37 19/10/2020
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