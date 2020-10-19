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Список запрещенных профессий для женщин могут отменить в Беларуси

В данный момент в перечень входит 182 профессии с вредными условиями труда, которые небезопасны для здоровья женщин.

Список запрещенных профессий для женщин могут отменить в Беларуси
Например, в Беларуси женщины не могут быть машинистами метро
Список запрещенных для женщин профессий могут отменить в Беларуси, об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ.

В последний раз список корректировали в 2014 году. Согласно ему, женщин запрещено привлекать к работам по подъему тяжестей, к подземным и верхолазным работам, к работам по добыче газа и нефти, литейным работам и другим опасным видам деятельности.

"К этому списку тоже надо подойти с осмыслением. Женщину не возьмут в профессию, только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию", - заверила глава Минтруда.

Костевич отметила, что нередки случаи, когда, согласно перечню, женщина не может работать в определенной профессии, но по факту работает, если на предприятии обеспечены безопасные условия работы. Например, в Беларуси хватает женщин, которые работают водителями грузовых автомобилей.

В данный момент этот список начитывает 182 профессии, куда не берут представительниц прекрасного пола, но он сокращается.

"Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен", - заключила Костевич.
Sputnik
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