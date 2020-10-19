"Да, мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится", - сказал министр (цитаты БелТА).





"За два с лишним года больше Br60 млн поступило этих платежей", - сообщил Наливайко.





С 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, платят НДС. В первый год действия "налога на Google" он принес белорусскому бюджету 15,8 млн. рублей.