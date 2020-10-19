Имейте ввиду: доллар может обвалиться на белорусской бирже

Несмотря на начало периода налоговых платежей, курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе снизился всего на 0,2% (до 2,5729 рубля), что объяснялось укреплением американской валюты против евро и российского рубля на рынке форекс и Московской бирже соответственно.





Это означает, что в случае коррекции курса доллара за рубежом, он может резко подешеветь и на БВФБ.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе опустилась на 1%. При этом объем торгов валютами на БВФБ в начале неделе снизился, но к концу значительно вырос.





Это указывает на значительное превышение предложения валюты на бирже над спросом на нее, что было вызвано, по-видимому, продажами валюты белорусскими экспортерами для уплаты налогов.





Продажи валюты стимулирует и Национальный банк РБ, который продлил до 19 января 2021 года мораторий на проведение постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, к которым относятся и сделки овернайт в белорусских рублях.





В принципе, особой необходимости в подобном кредитовании нет, так как дефицита рублевой ликвидности в банковской системе РБ больше нет, и банки возобновляют кредитование физических лиц, которое было ограничено ими в августе-сентябре. В частности, Беларусбанк снова принимает заявки на предоставление льготных кредитов на строительство жилья согласно 240-му указу.





В то же время, Нацбанк на прошедшей неделе не стал повышать ставку рефинансирования в связи с ростом инфляции в сентябре до 6,1%, обосновав свое решение тем, что в среднесрочной перспективе темпы роста потребительских цен опустятся до целевого уровня в 5%.





Хорошие новости для белорусского рубля поступили 16 октября. Минфин сообщил о том, что он получил кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 500 млн. долларов. Это значит, что РБ сможет рассчитаться в октябре ха газ за счет этих средств, что снизит давление на золотовалютные резервы.





На следующей неделе уплата налогов за сентябрь завершится, что будет стимулировать продолжение продажи валюты на БВФБ и снижение стоимости валютной корзины.