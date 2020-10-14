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Привыкаем к кредитам под 35%. Еще один банк возобновил кредитование и рассрочку

О возобновлении выдачи кредитов заявил еще один банк – МТБанк. С 15 октября возвращаются программы выдачи кредитов физлицам. Банк вновь начинает выдавать потребительские кредиты «Проще простого» и «Еще больше», а также карту рассрочки Халва MIX. Однако ставки по кредитам бьют рекорды.

Фото: Myfin.by

С 14.10.2020г. ставка по кредитам «Проще простого» и «Еще больше» составляет 34,86%,  пишет Myfin.by

Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 000 BYN на срок до 84 месяцев.

С кредитом «Ещё больше» максимальная сумма займа достигает 19 000 BYN при аналогичном сроке. Оба кредита выдаются без справки о доходах и поручителей.

Также банк сообщает, что карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях.

Что в итоге?

Похоже, что продление кредитного моратория Нацбанка до января 2021 открывает новую эпоху очень дорогих кредитов в белорусских рублях. Желающим взять кредит, придется привыкать к ставкам выше 34% годовых.
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