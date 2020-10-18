Линор Горалик: «Все, что могу пожелать, – победы малой кровью»









– Мне хочется, чтобы люди, которые сейчас выходят на протесты и демонстрации, как можно скорее добились своего, – сказала по видеосвязи на фестивале Pradmova Линор Горалик. – Мне хочется, чтобы Беларусь стала страной, которой белорусы хотят видеть. Мне хочется, чтобы закончился кошмар, в котором народ сейчас живет. Мне очень страшно за каждого, кто сейчас выходят на улицы, и все, чего я хочу пожелать, – победы малой кровью.