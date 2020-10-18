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В ПВТ растет число резидентов с российским капиталом

Главная отличительная особенность нового набора резидентов Парка высоких технологий, происходившего в период президентских выборов и последующих после них событий, относительно небольшое число иностранных инвесторов.


Среди них, в свою очередь, значительная часть имеет российские корни.

Как сообщила администрация ПВТ, в результате последнего набора, который проводился между серединой июля и первой декадой октября, Парк пополнился 83 компаниями. В пресс-службе ПВТ отметили, что пока ни один резидент не вышел из состава парка. Это подтверждается реестром действующих резидентов ПВТ: если по состоянию на 15 июля в нем значились 886 компаний, то на 9 октября – 969.

Новый набор отличается от предыдущих происхождением инвесторов. В большинстве своем, как обычно, это местные или ранее релоцировавшиеся в другие страны белорусы, которые решили открыть бизнес на родине. Но на этот раз процент «коренных» иностранных инвесторов в общей массе заметно сократился, причем в их среде преобладают россияне.

Чем известна компания PandaDoc, которая начала исход бизнесов из Парка высоких технологий

Из западных  компаний с мировым именем, открывших в этот период дочерние структуры в ПВТ, стоит выделить американских разработчиков  Teladoc Health и TangoMe. 

Первая из них основана в 2002 году и является одним из мировых лидеров в области виртуального медицинского ухода. В ее структуре более 2,4 тыс. сотрудников, которые оказывают медицинскую помощь в 175 странах.  В Беларуси Teladoc Health открыла компанию «АйТиЭйч Девелопмент», которая займется разработкой платформы в сфере телемедицины Solo.

Компания TangoMe появилась в 2009 году и известна одной из ведущих платформ для онлайн-трансляций Tango Live. Ее белорусская дочка  «Танго Ми» будет разрабатывать функционал для этой платформы.

Немецкий капитал вложен в новичка ПВТ «Вебби Технолоджис», немецкие и белорусские деньги – в компанию-резидента «Джерман Стандард».

Израильские учредители у компании «Фортвижн». Стартап Fortvision четыре года работает над платформой, которая позволяет привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

Один из мировых лидеров в области консалтинга Deloitte зарегистрировал в ПВТ компанию «Делойт Диджитал».

Порядка десяти компаний в новом наборе в ПВТ имеют российские корни.

В их числе выделяются разработчики цифровых решений в сфере авиаобслуживания, логистики и такси BSL, а также инновационных продуктов для финтеха и электронной коммерции CleverTec, создатели программного обеспечения для организации видеоконференцсвязи TrueConf и с виса для репетиторов «ТьюторОнлайн», а также маркетинговый холдинг AdCombo (белорусское подразделение «РэдСтрим») и разработчик сервисов для аналитики и дистрибуции трафика WhiteMedia Systems.

По подсчетам экспертов, сейчас примерно десятая часть всех резидентов ПВТ создана с участием российских компаний, физических лиц и венчурных фондов. Крупнейшие инвесторы – компании, входящие в Softline и Softline Venture Partners, многочисленные офисы Artezio и Synesis, центр разработок Yandex и геймдевстудии Mail.ru Group и Playrix.
Zautra.by
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