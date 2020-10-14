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Вода подорожала в семь раз, отопление – в два. Как выросли тарифы ЖКХ за пять лет и сколько жировок можно оплатить на зарплату и пенсию

Intex-press проанализировала тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2015 и 2020 году и сравнила их рост с увеличением пенсий и зарплат за этот же период.


Подорожало все

За пять лет (с 2015 по 2020 год) подорожали все тарифы ЖКХ. Больше всего увеличились цены на воду. Если в сентябре 2015 года кубометр воды (подачи и ее отведения) стоил 0,2423 рубля, то сейчас – 1,6871 рубля. Получается, рост почти в 7 раз, пишет Intex-press.

На сколько подорожали некоторые услуги ЖКХ
(с сентября 2015 года по сентябрь 2020)

  • Вода (подача и канализация) – в 7 раз (с 0,2423 до 1,6871 рубля за кубометр);
  • Тепловая энергия (отопление и подогрев воды) – в 2,14 раза (с 9,25 до 20,6216 рубля за 1 Гкал)
  • Электричество – в 2 раза (с 0,095 до 0,19 рубля за кВт.ч)
  • Газ – в 1,8 раза (с 0,2282 до 0,4213 рубля за кубометр)
  • Капремонт – в 1,55 раза (с 0,08 до 0,13 рубля за квадратный метр жилплощади)
  • Вывоз мусора – в 1,4 раза (с 6,3 до 8,6 рубля за куб)
  • Техобслуживание – в 1,2 раза (с 0,0959 до 0,1187 рубля за квадратный метр жилплощади)
  • Дороже, чем пять лет назад, обходится также лифт. Если в сентябре 2015 года с каждого проживающего за пользование лифтом взимали по 0,67 рубля, то сейчас (за техобслуживание и электричество для лифта) – около двух рублей с человека.

С 2016 года в жировках появились новые графы – санитарное содержание мест общего пользования (проще говоря, уборка подъездов) и освещение мест общего пользования. Эти услуги ЖКХ выделили из «техобслуживания». Сейчас предельно допустимый размер возмещения расходов на освещение подъездов составляет 0,65 рубля с одного проживающего в месяц, на уборку подъездов – 0,69 с каждого проживающего.

На сколько подорожала средняя жировка

Для расчетов мы брали среднестатистическую семью из трех человек, проживающую в «двушке» 48 квадратных метров (в доме есть лифт, мусоропровод отсутствует). Допустим, за месяц такая семья потребила 12 кубов воды (шесть из которых – горячая), 150 кВт.ч электричества и четыре куба газа.

В сентябре 2015 года платежи за коммуналку такой семьи (если она вложилась в нормативы) составляли примерно 37 рублей, сейчас – около 85, то есть в 2,3 раза больше.


Если прибавить еще и отопление, то получается, что услуги ЖКХ для этой се и выросли с 46 рублей в 2015 году до 105 рублей по нынешним тарифам.

Зарплата снизилась на 4 жировки

В августе текущего года номинальная начисленная зарплата в Барановичах составила 1032,1 рубля. В августе 2015 года – 600,6 рубля. Получается, сейчас на среднюю зарплату среднестатистический работник может оплатить 12 жировок, а в сентябре 2015 года ее бы хватило на 16 жировок.

Пенсия: минус две жировки

Средняя пенсия в Беларуси (данных по Барановичам нет) в августе 2015 года составляла около 270 рублей, в августе 2020 года она увеличилась примерно до 460 рублей. Но в пересчете на жировки пенсия, как и зарплата, уменьшилась. Пять лет назад средней выплаты хватило бы на семь жировок, в 2020 – на пять.
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