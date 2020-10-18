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Государство «кинуло» компании, которые строят АЭС? Организации, занятые ее возведением, несут рекордные бухгалтерские убытки

Нынешний год для главных компаний страны выдался чрезвычайно неудачным в финансовом плане, сообщают banki24.by. Убытки по пятам преследуют флагманов реального сектора. Главные убытки были сконцентрированы в промышленности и строительстве. Потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС, где у компаний, которые ее строят, наблюдаются значительные бухгалтерские убытки, которые довели некоторые компании до грани банкротства.

Государство «кинуло» компании, которые строят АЭС? Организации, занятые ее возведением, несут рекордные бухгалтерские убытки
Финансовый итог работы коммерческой организации — это чистая прибыль (либо чистый убыток). Чистая прибыль (убыток) — это результат сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, который скорректирован на налоги и сборы. Если результат положителен, это чистая прибыль, если нет — убыток.

Итог работы по текущей деятельности определяет прибыль (убыток) от реализации продукции, а на результаты по инвестиционной и финансовой деятельности сильно влияют долговая нагрузка и курсовые разницы.

В 2020 году произошли 2 крупные девальвации белорусского рубля — в марте и августе. На фоне гигантских валютных долгов в госсекторе это привело к образованию миллиардных отрицательных курсовых разниц.

Как и в прежние времена, властям пришлось принимать специальный указ, который позволил временно не показывать такие убытки. В 2020 году таким указом стал документ под № 159. Он дал право предприятиям не показывать часть убытков аж до конца 2022 года.

Хотя указ № 159 и скрадывает общую картину, фон все равно остается негативным. За 8 месяцев 2020-го убытки убыточных предприятий выросли в 7,1 раза до 7,057 млрд BYN. Удельный вес убыточных организаций увеличился с 15% до 19,1%.

В географическом разрезе самые большие убытки и самый быстрый рост потерь показали предприятия из Гродненской области. В этом регионе убытки поднялись в 49 раз — до 3,235 млрд BYN. Доля убыточных компаний на Гродненщине увеличилась с 16,4% до 18,8%.

Напряженная ситуация в Гродненской области связана со строительством АЭС в Островецком районе. Организации, занятые ее возведением, несут значительные бухгалтерские убытки.

— Уникальный случай в мировой практике: крупный государственный инвестиционный проект не принес подрядчикам серьезную прибыль, а наоборот — поставил на грань банкротства, — сообщает telegram-канал «Экономика Беларуси».

В Минске убытки предприятий выросли в 4,2 раза до 1,881 млрд BYN, в Брестской области — до 273.5 млн BYN (в 3 раза), в Витебской — до 203,2 млн BYN (в 2,9 раза), в Гомельской — до 398,4 млн BYN (в 3,9 раза), в Минской — до 473,5 млн BYN (в 3,4 раза), в Могилевской — до 592,3 млн BYN (в 7,2 раза).

Среди видов экономической деятельности главные убытки были сконцентрированы в промышленности (2,345 млрд BYN, рост в 5,5 раза) и строительстве (2,799 млрд BYN, рост в 13 раз). Как было указано выше, потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС.

Убытки на транспорте выросли в 14 раз до 658,1 млн BYN, в торговле — в 3,6 раз до 356,9 млн BYN, в сфере гостиниц и ресторанов (HoReCA) — в 12 раз до 420,3 млн BYN.

Напомним, что межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. На 50% суммы каждой использованной части кредита должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка — «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенная на маржу в размере 1,83 процентных пункта годовых».

Однако 14 февраля Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй.

Поэтому Лукашенко начал торговаться и предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

В итоге был разработан документ, согласно которому Беларуси могут продлить период использования кредита до конца 2022 года, заменить действующую «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенести дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.

Тем временем во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020 министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%.

— В настоящее время готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 98%. Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Планируем, что уже в начале ноября на первом энергоблоке начнется энергетический пуск, а это уже производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, — сказал Виктор Каранкевич.

Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%, проводится индивидуальное опробование основного технологического оборудования. Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

По всей видимости государство планирует начать рассчитываться с подрядными организациями в 2022 году, именно на этот срок недавно перенесли ввод БелАЭС в эксплуатацию, за счет средств от реализации атомной электроэнергии. Однако к этому времени уже подоспеет срок выплаты первого кредитного транша России, и велика вероятность, что строительные организации так и не увидят своих денег за выполненные работы.
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