



Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 97,9 пункта, что на 2,1 процента выше его августовского значения и на 5,0 процента выше показателя сентября прошлого года.





С августа среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО увеличилось на 5,1 процента, перекрыв на 13,6 процента показатель за сентябрь 2019 года.





Значительнее всего выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объемов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы. Выросли также международные цены на кукурузу в связи с ухудшением видов на урожай, прежде всего в Европейском союзе, и пересмотром в сторону понижения объемов переходящих запасов кукурузы с предыдущего сезона в Соединенных Штатах Америки. Международные цены на сорго и ячмень также повысились, в то время как международные цены на рис снизились.





Ежемесячно публикуемый Индекс продовольственных цен ФАО используется для отслеживания международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.





В связи с ростом котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в сентябре увеличилось на 6,0 процента, достигнув рекордного за последние восемь месяцев уровня.





Сентябрьское значение Индекса цен на мясо ФАО оказалось на 0,9 процента ниже, чем месяц назад, что отчасти объясняется решением Китая ввести запрет на импорт из Германии в связи с выявлением африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов.





Умеренный рост котировок цен на сливочное масло, сыр и обезжиренное сухое молоко был компенсирован падением котировок на цельное сухое молоко, в результате чего значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в сентябре осталось практически на прежнем уровне.





Значение Индекса цен на сахар ФАО снизилось на 2,6 процента, главным образом из-за прогнозируемого глобального перепроизводства сахара в новом сезоне, обусловленного значительным восстановлением объемов производства в Индии, а также ожидаемым высоким уровнем производства в Бразилии.





Предложение на международных рынках зерновых сохранится на достаточном уровне





ФАО также опубликовала обновленный прогноз по производству зерновых в мире в 2020 году: несмотря на его некоторое снижение сравнению с уровнем прошлого месяца, он по‑прежнему указывает на рекордный объем производства, который в настоящее время ожидается на уровне 2 762 млн тонн, что примерно на 2,1 процента выше показателей 2019 года.





Пересмотр показателей, приведенных в Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые ФАО, связан со снижением ожиданий по мировому производству фуражного зерна, объем которого в настоящее время оценивается в 1 488 млн тонн, что на 0,5 процента ниже по сравнению с предыдущим прогнозом; такая корректировка объясняется установившимися в нескольких крупнейших странах-производителях неблагоприятными погодными условиями, негативно отразившимися на урожае кукурузы, на фоне улучшения видов на урожай ячменя.





Прогноз в отношении мирового производства пшеницы в 2020 году был пересмотрен в сторону повышения до рекордного уровня, составляющего 765 млн тонн, что обусловлено благоприятными погодными условиями в Австралии. Прогноз ФАО в отношении производства риса в мире в 2020 году сохранился на неизменном уровне по сравнению с прошлым месяцем уровне и составляет 509,1 млн тонн — это новый рекордный уровень.





Потребление зерновых в мире в сезоне 2020-2021 годов прогнозируется на уровне 2 744 млн тонн, что на 2 процента выше прогнозов на сезон 2019-2020 годов. Более половины объема потребления, которое в настоящий момент прогнозируется на уровне 1 477 млн тонн, приходится на долю фуражного зерна, при этом потребление пшеницы может достичь 757 млн тонн, что связано с ростом потребления в Китае и Индии.





Ожидается, что мировое потребление риса также достигнет нового рекордного уровня — 510,5 млн тонн.





Запасы зерновых в мире на конец сезона 2021 года прогнозируются на рекордном уровне 890 млн тонн, главным образом вследствие роста запасов пшеницы в Китае. Исходя из пересмотренных данных, соотношение запасов зерновых в мире к их потреблению в сезоне 2020-2021 годов составит 31,6 процента, что лишь незначительно ниже, чем в сезоне 2019-2020 годов; с точки зрения исторической перспективы такой показатель все еще считается относительно высоким.





Как ожидается, в сезоне 2020-2021 годов объем торговли зерновыми в мире достигнет нового рекордного уровня в 448 млн тонн, что на 2,4 процента выше показателей сезона 2019-2020 годов и несколько выше более раннего сентябрьского прогноза ФАО.







