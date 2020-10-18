+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Доброном» перевел большую часть сети в формат "у дома"

ЗАО «Доброном», которое управляет одноименной сетью магазинов, продолжает развивать параллельный бренд «Копеечка». С начала октября в реестре появилось пять новых точек. Вся сеть ЗАО (и «Доброном», и «Копеечка») насчитывает уже 556 магазинов.


Большая часть сети на данный момент — это магазины  «Копеечка» (381 точка в реестре). Их можно отнести к категории бюджетных магазинов «у дома».

Таким образом, сейчас разворачивается конкуренция с похожим проектом «Евроторга» «Хит!». При этом он пока уступает «Копеечке»: имеет примерно 270 точек по стране. Но «Хит!», в отличие от доброномовского проекта, разделен на разные типы магазинов: «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]