«Доброном» перевел большую часть сети в формат "у дома"
ЗАО «Доброном», которое управляет одноименной сетью магазинов, продолжает развивать параллельный бренд «Копеечка». С начала октября в реестре появилось пять новых точек. Вся сеть ЗАО (и «Доброном», и «Копеечка») насчитывает уже 556 магазинов.
Большая часть сети на данный момент — это магазины «Копеечка» (381 точка в реестре). Их можно отнести к категории бюджетных магазинов «у дома».
Таким образом, сейчас разворачивается конкуренция с похожим проектом «Евроторга» «Хит!». При этом он пока уступает «Копеечке»: имеет примерно 270 точек по стране. Но «Хит!», в отличие от доброномовского проекта, разделен на разные типы магазинов: «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».
09:34 18/10/2020
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