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В Минске спрос на бесконтактную доставку продуктов вырос втрое

Только в сентябре продажи товаров медицинского назначения рванули на 40%, а спрос на бесконтактную доставку и вовсе утроился.

Спрос на доставку продуктов крепнет на фоне разговоров о «второй волне» и росте числа заболевших коронавирусом. По статистике «Е-доставки», число заказов в Минске резко возросло почти на 20% всего за неделю, а запросов на бесконтактную доставку стало в 3 раза больше. Схожая динамика наблюдалась только в апреле и мае на фоне мировой пандемии, сообщили Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision, пишет Thinktanks.by

«В Минске наблюдается всплеск активности покупателей. Мы это видим как по общей динамике заказов, так и по спросу на медицинские товары. Больше стали заказывать и товары длительного хранения, в частности крупы, – отмечают в «Е-доставке». – Спрос на имбирь удвоился, а вот на чеснок остался на прежнем уровне, что вполне объяснимо: многие собрали его на своих дачных участках. В целом,  сейчас люди стараются реже ходить по магазинам и чаще заказывать товары. И мы к этому готовы: увеличили план закупок самых популярных товаров, расширили штат. Большинство доставок по Минску укладывается в час».

Еще одна интересная тенденция – рост числа заказов на неосновные адреса. В компании поясняют: это значит, что дети оформляют одновременно заказ себе и родителям, бабушкам и другим близким людям. Выросло также количество заказов, оплачиваемых для старших родственников из-за рубежа. 

Наиболее заметно вырос спрос на маски, антисептики и антибактериальное мыло. Так, продажи масок в сентябре повысились почти на 40%. Спрос на антисептик также возрос на 40% в сравнении с началом сентября, тогда как антибактериальное мыло до 10%.
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