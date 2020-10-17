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Составлен рейтинг самых дорогих продуктов питания в ритейле

Больше всего в минских магазинах просят за черную икру, консервы из краба и мраморное мясо.

Составлен рейтинг самых дорогих продуктов питания в ритейле
Рейтинг самых дорогих продуктов питания в ритейле составил бесплатный сервис Infoprice.bу, который сравнивает цены почти на все товары в разных торговых сетях.

Команда «тайных покупателей» отслеживает цены на более чем 30 тысяч наименований товаров в шести торговых сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green, а также на почти 50 тысяч товаров, представленных в популярных онлайн-магазинах. Самые дорогие продукты определили среди всего ассортимента, исключив из выборки алкоголь и несъедобные товары.

Самой «золотой» для покупателей оказалась черная осетровая икра. Цена на нее в зависимости от сети варьируется от 193 до 285 рублей за 100 грамм. Дорогими оказались и консервы из мяса краба. В Минске за жестяную банку с камчатским деликатесом в треть килограма просят под 145 рублей.

В топ-лист вошли и замороженные морепродукты. Так, королевские креветки в панцире стоят от 30 до 66 рублей, а замороженные морские гребешки — 53 рубля. Дорого обходится белорусам и мраморная говядина — почти 35 рублей за стейк «Рибай». Почти килограммовая вырезка гродненского «хамона» оценена по-испански — на 41 рубль. Впечатляет цена и на бельгийский шоколад, в том числе набор конфет за 55 рублей.

В рейтинг также вошли стейки из красной рыбы (от 17 до 33 рублей), ломтики пармезана (от 4 до10 рублей) и филе индейки (от 13 до 18 рублей за кг). Встречаются в столичном ритейле продукты и подороже, но представлены крайне избирательно.


«Премиальные продукты можно найти у всех ритейлеров. Надо полагать, спрос на них остается стабильным, хотя и точечным. И что интересно, разница в цене на дорогие продукты между сетями особенно высока. Например, если неудачно выбрать магазин, то можно переплатить на банке черной икры больше 100 рублей. А если брать алкоголь, который мы сознательно не включили в рейтинг, то на грамотной закупке к пышному застолью можно сберечь среднюю зарплату. Цены значительно разнятся», — отмечает руководитель сервиса Infoprice.bу Роман АНДРУХОВ.

Команда Infoprice.bу постоянно обновляет цены на товары. Пока сервис собирает цены только в гипермаркетах Минска, но данные актуальны и для регионов, а в новом разделе Интернет-магазинов цены собирают по всей Беларуси. Изучать цены можно на сайте сервиса или с помощью приложений на Android и iOS. Разработчики также запустили смарт-корзину для сравнения итоговых чеков на наборы продуктов и «умный сканер» в мобильном приложении, который сканирует штрихкод товара и сравнивает цены на продукт в разных сетях.
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