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Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло в два раза

Число электромобилей в Беларуси за последние полгода выросло вдвое.

 Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на Форуме по развитию электромобильности E-Mobility 2020 в Минске, информирует БЕЛТА.

Министр связал этот рост с принятыми в последнее время в Беларуси регулирующими мерами: "На уровне главы государства, правительства утвержден ряд документов, направленных на стимулирование использования электротранспорта. Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия этих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс. единиц".

Электромобилизацию в Беларуси рассматривают как одно из перспективных направлений развития. Министерство энергетики подсчитало, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. единиц объем потребления электрической энергии составит около 80 млн квт·ч. Это довольно значительная величина - даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси.
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