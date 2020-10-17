Что не так с дивидендами?

История эта началась вместе с пандемией коронавируса. В марте 2020-го Национальный банк дал следующие рекомендации банкам:





в 2020 году в первую очередь направить прибыль за 2019 год и нераспределенную прибыль прошлых лет в резервный и уставный фонды





не осуществлять в текущем году выплаты дивидендов акционерам









Через полгода, в сентябре, Национальный банк рекомендовал белорусским банкам не выплачивать дивиденды и за 2020 год.

В теории все понятно. Коронавирус никуда не исчез. Экономики всех стран мира хромают. Что будет завтра — не очень ясно. Хотя акционеры, естественно, в восторге не будут.





Между тем, Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» опубликовал требование Указа №339-дсп от 8 сентября 2020 года, в котором сказано:





— Обеспечить принятие органами управления банков решений о выплате дивидендов за январь-сентябрь 2020 г. и по итогам 2020 г. в размерах сверх минимальной обязательной части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет (в соответствии с Указом № 637 от 28/12/2005).





Кажется, вот оно — решение, которое порадует акционеров. Но не совсем. Речь в Указе №339-дсп идет только о государственных банках. Для остальных, рекомендации Национального банка сохраняют силу.



