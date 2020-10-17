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Госбанкам разрешили выплачивать дивиденды, частникам — нет. Что не так с банками?

Банки бывают государственные и частные. Но и те, и другие обычно выплачивают дивиденды. В 2020-ом Национальный банк как минимум дважды рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов. Оно и понятно — ситуация в экономике «аховая». Но недавно стало известно, что правила касаются не всех.

Что не так с дивидендами?

 
История эта началась вместе с пандемией коронавируса. В марте 2020-го Национальный банк дал следующие рекомендации банкам:

в 2020 году в первую очередь направить прибыль за 2019 год и нераспределенную прибыль прошлых лет в резервный и уставный фонды

не осуществлять в текущем году выплаты дивидендов акционерам


Через полгода, в сентябре, Национальный банк рекомендовал белорусским банкам не выплачивать дивиденды и за 2020 год.
 
В теории все понятно. Коронавирус никуда не исчез. Экономики всех стран мира хромают. Что будет завтра — не очень ясно. Хотя акционеры, естественно, в восторге не будут.

Между тем, Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» опубликовал требование Указа №339-дсп от 8 сентября 2020 года, в котором сказано:

 — Обеспечить принятие органами управления банков решений о выплате дивидендов за январь-сентябрь 2020 г. и по итогам 2020 г. в размерах сверх минимальной обязательной части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет (в соответствии с Указом № 637 от 28/12/2005).

Кажется, вот оно — решение, которое порадует акционеров. Но не совсем. Речь в Указе №339-дсп идет только о государственных банках. Для остальных, рекомендации Национального банка сохраняют силу.

Кроме того, если 2020 год такой тяжелый, то прибыль за январь-сентябрь 2020-го — по итогам года — может оказаться совсем не такой, какой она выглядит сейчас, пишет Инфобанк. 
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