Госбанкам разрешили выплачивать дивиденды, частникам — нет. Что не так с банками?
Банки бывают государственные и частные. Но и те, и другие обычно выплачивают дивиденды. В 2020-ом Национальный банк как минимум дважды рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов. Оно и понятно — ситуация в экономике «аховая». Но недавно стало известно, что правила касаются не всех.
Что не так с дивидендами?
История эта началась вместе с пандемией коронавируса. В марте 2020-го Национальный банк дал следующие рекомендации банкам:
в 2020 году в первую очередь направить прибыль за 2019 год и нераспределенную прибыль прошлых лет в резервный и уставный фонды
не осуществлять в текущем году выплаты дивидендов акционерам
Через полгода, в сентябре, Национальный банк рекомендовал белорусским банкам не выплачивать дивиденды и за 2020 год.
В теории все понятно. Коронавирус никуда не исчез. Экономики всех стран мира хромают. Что будет завтра — не очень ясно. Хотя акционеры, естественно, в восторге не будут.
Между тем, Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» опубликовал требование Указа №339-дсп от 8 сентября 2020 года, в котором сказано:
— Обеспечить принятие органами управления банков решений о выплате дивидендов за январь-сентябрь 2020 г. и по итогам 2020 г. в размерах сверх минимальной обязательной части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет (в соответствии с Указом № 637 от 28/12/2005).
Кажется, вот оно — решение, которое порадует акционеров. Но не совсем. Речь в Указе №339-дсп идет только о государственных банках. Для остальных, рекомендации Национального банка сохраняют силу.
Кроме того, если 2020 год такой тяжелый, то прибыль за январь-сентябрь 2020-го — по итогам года — может оказаться совсем не такой, какой она выглядит сейчас, пишет Инфобанк.
13:36 17/10/2020
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