Медицинский проект 103.by привлек $3 млн от Банка БелВЭБ





Обеспечением стала интеллектуальная собственность – имущественные права на товарные знаки – без вхождения в капитал компании, сообщают координаторы проекта.





Средства направят на расширение функциональности 103-Digital Health Ecosystem (DHE).





В супераппе 103.by можно будет решить вопросы, связанные со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование.





Это первая подобная сделка в банковской сфере Беларуси, и Банк БелВЭБ намерен расширять применение таких форм финансирования инвестпроектов IT-сектора.





К 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в пять раз.