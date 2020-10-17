



Агентство продолжает вести «горячу линию» для заинтересованных сторон и оказывает услуги компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси. На сегодня речь идет о 22 компаниях разного размера.





— Это зарубежные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но сложившаяся ситуация вынудила их изменить свое мнение. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии, Литвы, но тмы смогли привлечь их в Польшу, — рассказала представитель агентства.





По данным опроса dev.by, большинство айтишников рассматривают в качестве приоритетного варианта для релокации именно Польшу. За неё «проголосовало» почти 65% респондентов. В топ-3 — Литва и Украина.





Кстати, в Украину из Беларуси с начала протестов въехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов.