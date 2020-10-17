Власти Минска установили коэффициенты по аренде госземли. некоторых ждет неприятный сюрприз
Мингорисполком вводит общий коэффициент к ежегодной плате за аренду государственной земли. В документе не сказано об экономико-планировочных зонах, а просто говорится, что коэффициент равен двум.
Для физлиц (в том числе ИП) — 1,5. Для творческих союзов (под мастерские), обрабатывающей промышленности, инкубаторов малого бизнеса — 1.
Творческие союзы имели льготы еще в 2018 году. Сейчас она подтверждена. Для обрабатывающей промышленности в том же году вводился коэффициент 1,3. Для научно-технических парков — 0,4. В новом документе о них не говорится, а старое решение по ним отменено.
Отменен и документ 2016 года, где за госземлю, которая «неэффективно используется», был коэффициент 10. Там же говорилось экономико-планировочных зонах. В I–III было 2,5; а в IV–V — 2,3.
11:32 17/10/2020
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