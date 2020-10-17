Беларусь и Газпром вновь не сошлись в расчетах





"ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 16 октября получило от газоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО "Белтопгаз") и в мае-сентябре 2020 года (ОАО "Нафтан")", говорится в заявлении компании, которое поступило в "Интерфакс".





"Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз" не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО "Нафтан" не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена", подчеркивается в заявлении.





"Газпром трансгаз Беларусь" не считает ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени", - говорится в заявлении компании.





Как сообщалось, после поступления в пятницу на счёт Минфина Беларуси средств финкредита ЕФСР, Минэнерго республики сообщило, что полностью рассчиталось с ПАО "Газпром" за поставки газа в январе-сентябре 2020 года.





"За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме", - сказала "Интерфаксу" представитель пресс-службы Минэнерго.





Таким образом, в ведомстве ответили на вопрос о планировавшемся погашении долга перед "Газпромом" за газ за счет средств поступившего в Минск финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн.





Вопрос о погашении долга впервые поднял в конце мая этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер. Между тем, белорусская сторона ранее отвергала существование долга, ссылаясь на разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости газа "с учетом его калорийности".





Поручения проработать погашение задолженности по поставкам газа Беларуси в этом году 3 сентября дали премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Голо енко.





11 сентября белорусская делегация обсуждала с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере.





Данные о совершении крупных сделок между ПАО "Газпром" и его дочерней компанией в Беларуси ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" свидетельствуют, что "Газпром" в 2020 году может заработать на поставках газа в Беларусь порядка $560 млн.





14 февраля 2020 года подписан протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.





В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 8 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 11,719 млрд куб. м.





В сентябре глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.





Затем министерство финансов Беларуси сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.



