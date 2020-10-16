"За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме", - сказала " Интерфаксу" представитель пресс-службы Минэнерго.





Таким образом, в ведомстве ответили на вопрос о планировавшемся погашении долга перед "Газпромом" за газ за счет средств поступившего в Минск финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн.





Как сообщалось, в пятницу Минфин Беларуси сообщил о поступлении $500 млн 10-летнего финансового кредита из средств ЕФСР. Формально средства ЕФСР предоставлены на поддержку бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии COVID-19 в рамках обещанной президентом РФ Владимиром Путиным в середине сентября кредитной поддержки Минску на $1,5 млрд.









Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября. Затем министерство финансов Беларуси сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.





"После поступления средств от ЕФСР на счет министерства финансов Беларуси денежные средства по целевому использованию в первую очередь будут распределены на белорусские газоснабжающие организации (облгазы - ИФ) пропорционально объемам поставок газа", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина в середине сентября.





Далее газоснабжающие организации направят средства в дочернюю компанию "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", которая и проведет окончательный расчет с российским поставщиком.





Вопрос о погашении долга впервые поднял в конце мая этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер. Между тем, белорусская сторона ранее отвергала существование долга, ссылаясь на разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости газа "с учетом его калорийности".





Поручения проработать погашение задолженности по поставкам газа Беларуси в этом году 3 сентября дали премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко.





11 сентября белорусская делегация обсуждала с главой "Газпрома" в Санкт-Петербурге текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере.





Данные о совершении крупных сделок между ПАО "Газпром" и его дочерней компанией в Белоруссии ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" свидетельствуют, что "Газпром" в 2020 году может заработать на поставках газа в Беларусь порядка $560 млн.





14 февраля 2020 года подписан протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.





В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 8 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 11,719 млрд куб. м.



