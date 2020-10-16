"Человек чести и патриот". Шахтер Антон Демков публично присоединился к забастовке
Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и объявил о присоединении к стачке.
Антон работает в цехе по производству комплексных удобрений. У него трое малолетних детей, супруга — в декретном отпуске по уходу за ребенком, которому еще нет двух лет.
В сообщении стачкома "Беларуськалия" приводятся слова одного из коллег Демкова: “Человек чести и патриот. Он ведет в цеху технологический процесс, обслуживает оборудование, контактирует каждую смену с аммиаком, работает в условиях большого шума и вибрации”.
17:36 16/10/2020
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