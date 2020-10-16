Беларусь получила 500 миллионов долларов кредита ЕАБР

«Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет)», - говорится в сообщении банка.





Отмечается, что кредит направлен на поддержку бюджета Беларусив условиях негативных последствий пандемии коронавируса.





В заявке властей Беларуси на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривается реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок.





«В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», - подчеркивается в сообщении.