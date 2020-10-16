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Инициатива Минстройархитектуры: могут подорожать жилье и коммерческая недвижимость

Минстройархитектуры Беларуси вынесло на обсуждение проект указа "О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли", суть которого сводится к введению дополнительного налога в строительной отрасли.




Планируется, что такие фонды будут формироваться с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го за счет отчислений в размере 1% от стоимости строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных в отчетном месяце юрлицами (генподрядчик, подрядчик, субподрядчик), а также собственными силами. Упомянутый 1% будет включен в себестоимость недвижимости.

Речь идет о том, чтобы деньгами покупателей недвижимости оплачивать модернизацию и техническое переоснащение государственных организаций крупнопанельного домостроения. На эти цели, по информации облисполкомов и Минского горисполкома, необходимо в 2021-2025 годах инвестировать 152,3 млн., сообщает Минстройархитектуры.

«Такая мера позволит обновить парк строительных машин и механизмов в отрасли», - говорится в обосновании проекта указа.

Минстройархитектуры не объясняет, что мешает госорганизациям крупнопанельного домостроения обновлять парк строительных машин и механизмов за счет полученной прибыли.

Обсуждение проекта указа продлится до 26 октября на правовом форуме.
АФН
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