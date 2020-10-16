«Яндексу» не удалось договориться об условиях сделки с TCS Group, сделка не состоится, сообщили в банке.

Ранее «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group примерно за $5,5 млрд





В TCS Group помимо Тинькофф-банка входят страховая компания «Тинькофф Страхование», сервис «Тинькофф Путешествия», инвестиционная компания «Тинькофф Капитал», виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», а также «Тинькофф Центр разработки» и «Тинькофф Образование».





По данным на август, Тинькофф-банк занимает 16-е место в России по объему активов, 10-е — по объему вкладов, 20-е — по сумме выданных кредитов.





«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены»,— говорится в сообщени