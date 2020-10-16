Как нелегитимность власти ведет к экономическим проблемам

Центр экономических исследований BEROC опубликовал работу «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси». Ее авторы Дмитрий Крук и Лев Львовский рассматривают проблему политической нелегитимности в Беларуси.





«Многие политологи классифицируют текущую ситуацию в Беларуси как кризис легитимности власти или же ее нелегитимность», – пишется в работе.





Эксперты отмечают, что власти предпочитают игнорировать возникшую проблему нелегитимности. Они считают, что такая позиция, вероятно, базируется на предпосылке о том, что нелегитимность, будучи неосязаемой и абстрактной проблемой, вряд ли может привести к каким-либо ощутимым последствиям, а потому и угрозам для правящего режима.





Экономисты BEROC это опровергают: существует целый перечень каналов и механизмов, через которые политическая нелегитимность приводит к осязаемым негативным последствиям в экономической сфере.





Например, в августе и сентябре фон нелегитимности стал одним из триггеров для снятия домохозяйствами средств с банковских счетов и депозитов, а также их повышенного спроса на иностранную валюту.





Проблема нелегитимности также становится актуальной и в рамках потребительского поведения домашних хозяйств.





Во-первых, она способствует ухудшению потребительских настроений, ослаблению потребительской уверенности. А это напрямую ведет и к ослаблению потребительского спроса.





Во-вторых, дополнительные потери в потреблении можно ожидать в связи с ужесточением доступа домохозяйств к кредиту и прогрессирующей финансовой напряженности.





Что будет на рынке труда?

Фундаментом современной рыночной экономики является межличностное взаимодействие, основанное на общей выгоде и доверии. А ключевыми институтами, созданными для его поддержания, являются законодательная база и правоохранительные органы.





«Если человек не доверяет своему контрагенту в какой-либо сделке и не уверен, что при необходимости сможет защитить свои законные права в суде, сделка не будет осуществлена. Когда же человек наблюдает незаконные и политическимотивированные решения суда в административных и уголовных делах, недоверие к системе права начинает распространятся и на экономические суды», – пишется в аналитической работе.





Эксперты полагают, что низкое доверие к системе права скорее всего напрямую приведет к уменьшению активности бизнеса. Существующие предприятия переориентируются на краткосрочные стратегии, так как долгосрочные проекты будут восприниматься как слишком рискованные. Более того, повысится мотивация к географической диверсификации производства и даже полноценной эмиграции предприятий.





Стоит ждать эмиграции

Лев Львовский и Дмитрий Крук причисляют к типичным последствиям политического кризиса также усиление эмиграции. В Беларуси в список потенциальных эмигрантов входят не только люди, но и целые компании, особенно работающие в IT-секторе, что придает уникальность текущему кризису.





«После событий 9-11 августа 2020, многие IT-компании столкнулись с задержаниями, избиениями и пытками в отношении своих сотрудников, – указывают авторы работы. – В офисах Яндекс, Google и PandaDoc прошли обыски, и четыре высокопоставленных сотрудника PandaDoc были задержаны по обвинениям в неуплате налогов, которые воспринимаются обществом как политически мотивированные».





Эксперты ссылаются на недавний опрос, согласно которому 33% IT-специалистов заявили, что приняли решение покинуть Беларусь, в то время как остальные участники опроса заявили, что уедут, если ситуация еще ухудшится.





Лучший выход – разрешение политического кризиса

Политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы. Целый ряд механизмов способствует углублению рецессии и увеличению ее продолжительности.





В более длительной перспективе, при сохранении политического статус-кво, страна столкнется с ослаблением и даже разрушением механизмов, обеспечивающих рост производительности. Проявлениями этого тренда станут эрозия человеческого капитала и ослабление предпринимательской инициативы. Данный путь – это погружение страны в долгосрочную депрессию.





Эксперты подчеркивают, что исправить ситуацию стандартными экономическими инструментами не получится. Они просто неэффективны.





«Единственным «хорошим» выходом из сложившейся ситуации мы видим разрешение политического кризиса таким образом, чтобы власть в стране была легитимной и стало возрождаться экономическое доверие», – пишут исследователи.