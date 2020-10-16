+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Как нелегитимность власти ведет к экономическим проблемам

Проблема кризиса легитимности власти выходит за рамки сферы политических отношений и порождает ощутимые негативные последствия в экономической сфере, считают эксперты.

Как нелегитимность власти ведет к экономическим проблемам
Центр экономических исследований BEROC опубликовал работу «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси». Ее авторы Дмитрий Крук и Лев Львовский рассматривают проблему политической нелегитимности в Беларуси.

«Многие политологи классифицируют текущую ситуацию в Беларуси как кризис легитимности власти или же ее нелегитимность», – пишется в работе.

Эксперты отмечают, что власти предпочитают игнорировать возникшую проблему нелегитимности. Они считают, что такая позиция, вероятно, базируется на предпосылке о том, что нелегитимность, будучи неосязаемой и абстрактной проблемой, вряд ли может привести к каким-либо ощутимым последствиям, а потому и угрозам для правящего режима.

Экономисты BEROC это опровергают: существует целый перечень каналов и механизмов, через которые политическая нелегитимность приводит к осязаемым негативным последствиям в экономической сфере.

Например, в августе и сентябре фон нелегитимности стал одним из триггеров для снятия домохозяйствами средств с банковских счетов и депозитов, а также их повышенного спроса на иностранную валюту.

Проблема нелегитимности также становится актуальной и в рамках потребительского поведения домашних хозяйств. 

Во-первых, она способствует ухудшению потребительских настроений, ослаблению потребительской уверенности. А это напрямую ведет и к ослаблению потребительского спроса. 

Во-вторых, дополнительные потери в потреблении можно ожидать в связи с ужесточением доступа домохозяйств к кредиту и прогрессирующей финансовой напряженности.

Что будет на рынке труда?

Фундаментом современной рыночной экономики является межличностное взаимодействие, основанное на общей выгоде и доверии. А ключевыми институтами, созданными для его поддержания, являются законодательная база и правоохранительные органы.

«Если человек не доверяет своему контрагенту в какой-либо сделке и не уверен, что при необходимости сможет защитить свои законные права в суде, сделка не будет осуществлена. Когда же человек наблюдает незаконные и политическимотивированные решения суда в административных и уголовных делах, недоверие к системе права начинает распространятся и на экономические суды», – пишется в аналитической работе.

Эксперты полагают, что низкое доверие к системе права скорее всего напрямую приведет к уменьшению активности бизнеса. Существующие предприятия переориентируются на краткосрочные стратегии, так как долгосрочные проекты будут восприниматься как слишком рискованные. Более того, повысится мотивация к географической диверсификации производства и даже полноценной эмиграции предприятий.

Стоит ждать эмиграции

Лев Львовский и Дмитрий Крук причисляют к типичным последствиям политического кризиса также усиление эмиграции. В Беларуси в список потенциальных эмигрантов входят не только люди, но и целые компании, особенно работающие в IT-секторе, что придает уникальность текущему кризису.

«После событий 9-11 августа 2020, многие IT-компании столкнулись с задержаниями, избиениями и пытками в отношении своих сотрудников, – указывают авторы работы. – В офисах Яндекс, Google и PandaDoc прошли обыски, и четыре высокопоставленных сотрудника PandaDoc были задержаны по обвинениям в неуплате налогов, которые воспринимаются обществом как политически мотивированные».

Эксперты ссылаются на недавний опрос, согласно которому 33% IT-специалистов заявили, что приняли решение покинуть Беларусь, в то время как остальные участники опроса заявили, что уедут, если ситуация еще ухудшится.

Лучший выход – разрешение политического кризиса

Политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы. Целый ряд механизмов способствует углублению рецессии и увеличению ее продолжительности.

В более длительной перспективе, при сохранении политического статус-кво, страна столкнется с ослаблением и даже разрушением механизмов, обеспечивающих рост производительности. Проявлениями этого тренда станут эрозия человеческого капитала и ослабление предпринимательской инициативы. Данный путь – это погружение страны в долгосрочную депрессию.

Эксперты подчеркивают, что исправить ситуацию стандартными экономическими инструментами не получится. Они просто неэффективны.

«Единственным «хорошим» выходом из сложившейся ситуации мы видим разрешение политического кризиса таким образом, чтобы власть в стране была легитимной и стало возрождаться экономическое доверие», – пишут исследователи.
Источник: Ежедневник
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]