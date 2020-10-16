Катерина Борнукова: Падать придется очень долго

Что может случиться с их кошельками на фоне многочисленных новостей, лишь одну из которых можно назвать позитивной? Об этом, а также о том, почему кризис в финансовой сфере не преодолен, какие налоги могут поднять и как долго продлится падение экономики, Мyfin.by расспросил Катерину Борнукову, академического директора Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).





Сплошные черные шары, лишь один «серый»

Постоянно растет дефицит госбюджета, а европейские страны вводят все новые санкции против белорусских властей, распугивая инвесторов. Из-за отсутствия спроса Минфин не смог разместить валютные облигации на внутреннем рынке, о внешнем и говорить нечего.





Из российского кредита, о котором раструбили госСМИ, получена лишь треть, а обсуждение цен на газ/нефть на следующий год, судя по отсутствию новостей, идет туго, и непонятно – удастся ли получить скидку. Готовятся изменения в налоговый кодекс (что именно поменяют, не говорят), и вряд ли они порадуют белорусов.





Нацбанк на три с лишним месяца продлил мораторий на «овернайт», лишив население и предприятия кредитов. Инфляция разгоняется, вынос вкладов продолжается, эксперты как один рисуют мрачные перспективы – все эти события лишь усиливают тревогу рядового белоруса, живущего «от зарплаты до зарплаты».





А тут еще и новая волна коронавируса идет. Но может стоить верить власти, обещающей не допустить обвала?





Переходим в новое состояние

По мнению Катерины Борнуковой, увещевания и рассказы о том, что проблемы удалось преодолеть – это лишь слова.





– Продление приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности (что само по себе звучит саркастично, потому что они постоянно недоступны) подтвердило то, что ситуация на финансовых рынках – это не временная паника, не вопрос, который решается за неделю-две, а долгосрочная проблема, которая в ближайшие месяцы будет в острой фазе.

Из-за этого Нацбанку приходится до упора зажимать кредитование, чтобы сохранить какую-никакую стабильность в финансовой сфере.

Проблема падения доверия к банковской системе (вынос вкладов, как рублевых, так и валютных), сохраняющийся высоким спрос на валюту (несмотря на то, что применяются весьма серьезные инструменты, чтобы его укротить), ограничение ликвидности (практическая остановка кредитования), взлетевшие ставки по оставшимся вариантам кредитования – все это означает, что финансовому сектору надо переходить в новое состояние. В котором желание людей держать деньги на депозитах гораздо меньше, и, следовательно, потенциал финансового сектора для выдачи кредитов реальному сектору тоже меньше.





Снежный ком негатива не остановлен

Какими могут быть проявления последствий «набега на банки»? Что сказалось на поведении вкладчиков, рванувших забирать деньги из банков, сильнее всего?





– Сложно ответить на этот вопрос однозначно, определив, что больше подействовало.

Факторов много, но основа – это то, что люди видят коллапс правовой системы, и перестают доверять свои деньги банкам.

Решение снять деньги, обменять их и положить «в чулок» – это решение, принятое многими, и оно имеет большие макроэкономические последствия. Следствием станет в том числе то, что предприятия не получат кредитов, не сделают планируемые инвестиции, сократят объемы работ/услуг, и на макроуровне это выльется в ускорение падения ВВП.





На первый взгляд, не обремененный статистикой и анализом, волноваться нет видимых причин – на кошельках белорусов это не отразилось одномоментной девальвацией или скакнувшей ставкой рефинансирования. Да и валютный ажиотаж вроде бы удалось погасить, «залив» его полутора миллиардами долларов, «утекших» из ЗВР.





И то, что пока весь копящийся как снежный ком негатив отражается на доходах не так резко, как это было весной, в первую волну пандемии, когда было много увольнений, отпусков за свой счет, позволяет властям говорить, что кризис они «обуздали».





Сейчас люди чувствуют негатив больше из-за того, что падает курс рубля и его реальная покупательная способность. На рынке труда трагических событий пока не происходит. Но что это значит в перспективе?





К сожалению, повода порадоваться нет – ситуация будет ухудшаться – кризис безвариантно углубится. Не будет одномоментного обвала и некой стабилизации – мы будем наблюдать долгосрочный негативный тренд.





Налоги будут расти?

Бюджет хронически недополучает доходов. Его дефицит пугающе растет. Одним из способов его пополнить является увеличение налогов. Мера непопулярная, но вполне возможная. Пойдет ли на это власть, запустив таким образом руку в карман каждого белоруса?





– Да, сейчас ситуация складывается так, что бюджет (особенно с учетом ФСЗН) будет хронически дефицитным. Озвученные цифры означают, что государство уже сейчас остро нуждается в деньгах, и дальше проблемы будут расти как на дрожжах. В попытке их если не преодолеть, то хотя бы смягчить, власть может повысить налоги. Какие именно – судить сложно, потому как никакой не то что дискуссии, даже намека на тему обсуждения нет.





Вполне возможно, что белорусская власть пойдет по российскому пути и повысит налог для тех, кто относительно много зарабатывает.









Да, доля подоходного налога в структуре налогов невелика, да, медианная зарплата в стране в районе 300 долларов, да, число тех, кто зарабатывает, условно говоря, от 2000 рублей в месяц очень мала, но этот шаг властей будет в обществе воспринят лучше прочих.





Если же смотреть в сторону большого экономического выхлопа, это, безусловно, НДС. Это налог, который мы платим «незаметно», он «вшит» во все, и уклониться от его уплаты очень сложно.





Но основой минус этого налога в том, что он регрессивный, – чем человек беднее, тем большую часть своих доходов он тратит, и меньше откладывает. Сбережения большой части белорусов не превышают 5-10% от их доходов. Что касается людей богатых, то они потребляют и тратят меньше (в процентах от заработка), посему увеличение НДС – болезненный шаг.





Еще один вариант «нахождения» денег – отмена льгот. Как для населения, так и для предприятий. Не по всем из них понятна целесообразность. Если от льгот для ПВТ мы видим (точнее видели) результат, то другие льготы не приносят его, а значит это – не собранный налог.





Еще одна отрасль, где наверняка аукнется рукотворный белорусский кризис – ЖКХ. Тарифы на «коммуналку» пока не трогают, потому что это очень непопулярный ход, но рано или поздно к этому придется прибегнуть, потому что это достаточно значимая часть расходов для государства. Даже если не будет политического «окна» – когда прижмет, власть пойдет и на это, отняв у белорусов еще часть их денег.





Санкции распугают даже китайцев

Страны ЕС постоянно принимают и расширяют санкции против белорусских властей. Многим кажется, что запрет на въезд и арест возможной собственности – это не те факторы, что окажут реальное негативное воздействие на экономку страны. Так ли это?





– Это все пока складывается в копилочку негатива. К примеру, введенные санкции не бьют напрямую по экономике – хоть кто-то уже и заявляет «мы не будем покупать у «Белнефтехима» нефтепродукты», пока до этого не дошло. Но санкции уже отпугивают инвесторов.

Люди с деньгами не хотят терять свой капитал, а когда в стране уничтожена правовая система, то везти в Беларусь свои миллионы желающих нет.

Если не брать в расчет тех, кто аффилирован с властью, – об эффективных рыночных инвестициях речь не идет однозначно. Они в страну не придут, и это касается, кстати говоря, и китайских денег. Наше сотрудничество с КНР будет серьезно заторможено, потому что китайцы любят стабильную, предсказуемую ситуацию, а не то, что сделано в Беларуси.





Не придут и институциональные инвесторы – типа ЕБРР, других международных организаций, которые могли бы вкладываться в нашу страну, несмотря на экономические проблемы, и давать деньги на развитие инфраструктуры.





Все это вкупе не значит, что завтра белорусы станут жить значительно хуже. Нет, одномоментного провала не случится и тут – просто доходы будут расти (если будут) медленней. Люди будут дольше ждать продвижения по службе, так как все развивается куда менее динамично, а значит все больше белорусов будут думать о том, как отправить своих детей на учебу в соседние страны, в которых уровень доходов будет все больше отрываться от низкого белорусского.





Россия профинансировала себя – белорусы денег не увидят

Раньше Минфин размещал облигации на внутреннем рынке «на ура», сейчас коса нашла на камень. С полуторамиллиардным российским кредитом тоже дело обстоит не лучшим образом. Как эти факторы скажутся на доходах белорусов?





– Ситуация с облигациям Минфина – это яркое свидетельство сложившейся в стране экономической и конечно же, политической ситуации, неразрывно с ней связанной. Эта проблема не рассосалась «как ни странно», сама собой. И налицо проблема доверия инвесторов даже внутри страны, которые лучше понимают, что происходит и лучше оценивают риски, – они все равно видят большую опасность.





Даже несмотря на то, что наш Минфин никогда ранее не давал повода усомниться в выплате по облигациям, желающих покупать их ни среди населения, ни среди банков, ни среди компаний не нашлось…





Что это значит? Минфин выпускает облигации с определенной целью – покрыть дефицит госбюджета (который в этом году огромен и растет не переставая). Если это не получится сделать, или же получится сделать по более высоким ставкам, чем предлагаемые, значит, в бюджете будет меньше денег.





Которые нужны для выплат пособий, зарплат бюджетникам, и все это рикошетом ударит по спросу и всей экономике. Под ударом окажется то же строительство, которое во многом либо завязано на субсидии, либо на госзаказ.





Неудача Минфина не значит, что увидев «0» в графе «проданные облигации», белорус должен делать вывод, что его доходы резко уменьшатся. Они станут медленней расти, а у бюджетников и пенсионеров вполне вероятно будут сокращаться в реальном выражении.





Что касается кредита РФ – то лучше такой, чем никакого. Он дал надежду на то, что прямо сейчас ситуация не обрушится. И да, известно, куда его потратят: вернут России долги за газ, и рассчитаются с теми задолженностями, которые до конца года должны были погасить. Россия профинансировала сама себя – белорусы этих денег не увидят.





Хорошо, что этот кредит появился, но надо понимать, что пришла только треть от обещанного, которой на вышеозначенные цели точно не хватит. И нельзя не брать в расчет то, что выделяется он частями, и под условия, о которых мы не знаем. Хотя отдавать его придется нам и нашим детям.

Что это за договоренности? По мнению экспертов, они касаются в большей степени политики. Но мы даже ставки не знаем, не говоря уже о прочем. Поэтому непонятно, чего ждать. Ясно одно – Россия предпринимает шаги, чтобы как минимум сохранить жесткую зависимость белорусской экономики от себя, и, возможно, усилить ее.

Когда корабль тонет, не до размышлений, в какой порт его вести

На какие проблемы власти должны обратить внимание прежде всего? С чем бороться, рассчитывая выбраться из ямы хотя бы в 2021 году?





– Сама жизнь не дает власти вариантов подумать о перспективах – она пытается разгрести текущие проблемы, не думая о долгосрочных последствиях, а занимаясь затыканием дыр. Когда корабль тонет, не до размышлений, в какой порт его вести.





Первое, о чем они думают сейчас – состояние госпредприятий, которые сначала были финансово подкошены «блестящими» проектами модернизации, – на многих из них висят гигантские долги, а потом пришел коронавирус.





Он был бы не так страшен, но им пришлось (из-за политики власти) поддерживать выпуск при падающем спросе. Очевидно, что рынки сбыта для большинства из них не восстановились (и не восстановятся в ближайшее время), а складские запасы выросли. И «омертвили» оборотные средства.





Прибыль госпредприятий резко обвалилась, и сейчас власть пытается директивными кредитами удержать их от финансового коллапса.





Кризис неплатежей или девальвация?

Чем это чревато? Есть два варианта развития событий. Первый – какие-то предприятия все же не выдержат, и запустится кризис неплатежей, долговой кризис. Он сразу же перекинется на финансовую систему, на банки, и это достаточно тяжело ударит по экономике.





Есть второй вариант – власть станет раздавать кредиты налево и направо, и эти «вертолетные деньги» если не спасут хронически убыточные предприятия, то отодвинут их проблемы на следующий год. Кризиса неплатежей не будет, но раскрутится девальвационно-инфляционный маховик.





Тут важно сказать о том, что выстроенная за 26 лет экономика – «двуликий Янус». Есть государственная часть экономики и частная. Первая – получает дешевые госкредиты.





Второй, несмотря на все проблемы и порой тяжелое финансовое состояние (именно частных компаний больше всего в самых пострадавших отраслях), никто даже не собирается давать эти кредиты. «Решайте свои проблемы самостоятельно» – такова позиция власти.





В этом году доля кредитов, выданных госсектору, за январь-август выросла по сравнению с прошлым годом с 36,6% до 38,4%. А доля кредитов частному сектору, соответственно, снижалась, в том числе и из-за зажима ликвидности.

Это значит, что у частников дела стали еще хуже, и власти лишают нас средств для развития самой эффективной, динамичной части нашей экономики. Это и есть секрет нашего временного «успеха».









Что в итоге? Похудеют ли кошельки белорусов?

Что будет с доходами белорусов? Каковы лучший и худший варианты толщины кошелька среднестатистического белоруса в ближайшие месяцы?





– Если говорить о доходах, то они как минимум не будут расти теми же темпами, а у многих станут даже падать. В лучшем случае до конца года белорусы в реальном выражении потеряют в среднем 2-3% доходов. Через инфляцию.





Если начнутся кризисные явления – кризис неплатежей, либо какие-то предприятия не получат вовремя кредитов, то может быть и 5 и 10% сокращения доходов. Но проблема будет в том, что это будет неровно распределено среди всех жителей страны. Кто-то потеряет работу, а у кого-то доходы сократятся не на 100%, а на размер инфляции.





Острее многих других отраслей почувствует кризис строительная – государство урежет субсидии и сократит их охват, потому что в бюджете все меньше денег.





С большой вероятностью могу сказать, что и бюджетники вряд ли увидят какой-то существенный рост зарплат, которые и так увеличиваются лишь номинально. То же самое касается и пенсий – да, могут быть какие-то разовые индексации, перед «всебелорусским народным собранием», но долгосрочного роста не будет.





Если говорить об одном из худших вариантов, то не исключен очередной виток инфляционно-девальвационной спирали. Особенно, если появятся какие-то новые шоки, которые снова приведут к снижению покупательской способности рубля. Но в ближайшие 2-3 месяца я бы не ставила на это с большой вероятностью.