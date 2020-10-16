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Парадокс: Нацбанк скупает валюту, но золотовалютные резервы сокращаются

В сентябре текущего года международные резервные активы Беларуси сократились, но всего на 136,4 млн. долларов, в то время как в августе они снижались на 1 399,6 млн. долларов.

В итоге данные резервы на 1 октября достигли 7 321,4 млн. долларов (в эквиваленте), то есть примерно того уровня, на котором они должны находиться на 1 января 2021 года согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год.

Как сообщили в Национальном банке РБ, сокращение международных резервных активов в сентябре было вызвано, в основном, плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн. долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Последняя величина уменьшилась на 113,2 млн. долларов — до 2 993,3 млн. долларов. Произошло это вследствие падения цен на золото на мировом рынке, но не из-за продаж этого драгоценного металла.

В то же время, как сообщили в Нацбанке, поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка им иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

В Нацбанке не сообщили, сколько именно валюты он приобрел, но население и предприятия в сентябре продали валюты в чистом выражении на 46,3 млн. долларов.

Сумма резервных активов РБ в иностранной валюте в сентябре опустилась на 251,5 млн. долларов и составила на 1 октября 2 957,4 млн. долларов. В то же время, прочие активы выросли на 230,3 млн. долларов — до 847,1 млн. долларов.

В октябре снижение золотовалютных резервов Беларуси может прекратиться, так как в страну должны поступить 500 млн. долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом ранее сообщал министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

Однако большая часть этих средств будет направлена на погашение задолженности Беларуси за газ перед российским Газпромом. Еще 500 млн. долларов РБ должна получить в виде кредита от правительства России до конца текущего года. Но и эти средства будут направлены на рефинансирование, то есть на погашение долга РБ перед РФ.
Источник: select.by
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