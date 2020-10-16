Так, летом 2020 года были подписаны несколько постановлений Совмина с грифом ДСП о кредитовании предприятий под гарантии правительства на сумму 1−1,35 млрд рублей. Ресурсы предназначались для начисления заработной платы и обеспечения текущей производственной деятельности «в соответствии с заключенными либо планируемыми к заключению экспортными контрактами». О постановлениях сообщил телеграм-канал «Эканомiка». Известно, что в августе власти второй раз за текущий год увеличили максимальный объем эмиссии облигаций Банка развития на 240 млн рублей — до 765 млн рублей. Это мог быть один из каналов поддержки машиностроителей.





8 сентября увидел свет указ № 339-дсп, по которому Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк должны выделить госпредприятиям кредиты на общую сумму 1,75 млрд рублей. Ссуды на 1,2 млрд рублей выданы под гарантии правительства, 550 млн рублей — под гарантии местных исполкомов. Процентная ставка — 8,75% годовых (ставка рефинансирования + 1 процентный пункт). Однако сами заемщики будут платить только 2,75%, остальная процентная ставка компенсируется бюджетом. Займы выдаются компаниям без учета ряда ограничений, предусмотренных законодательством.





В сентябре БЕЛАЗ выпустил новые облигации на 100 млн долларов. Покупателями стали 4 крупных банка. Эмиссия проводится в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности БЕЛАЗа, погашения кредитов, в том числе досрочного, а также размещения свободных средств на депозитах, говорится в документах. При этом, согласно проспекту эмиссии, жодинским заводом привлекаются не доллары, а белорусские рубли.





Информацию о пакетах мер госсподержки предприятий подтвердили TUT.BY два источника в финансовых кругах.





— Были одобрены несколько пакетов антиковидных мер поддержки предприятий реального сектора экономики. Инструменты использовались разные. Как прямые финансовые меры, так и косвенные, — сказал один собеседник, но подсчитать общий объем выделенных ресурсов не смог.





Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии.





— Цель одна — спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы, — заявил он 4 августа во время послания народу и Национальному собранию.





К тому моменту власти направили из бюджета полмиллиарда рублей «тем, кто особенно нуждался в поддержке государства».





— Пандемия — это один из факторов, почему предприятия надо было поддержать. Белавиа, железная дорога — тут все понятно: сообщение между странами практически было прекращено, не удалось заработать. Но машиностроительные предприятия-то работали. Оказалось, и у них не все радужно. Сложно было продавать технику, а много работать на склад не получится. Сами они и до этого были в не очень хорошем финансовом положении. А пандемия усугубила ситуацию, — сказал другой собеседник TUT.BY. — Были ли эти миллиарды рублей эмиссионными деньгами не знаю. Но уверен, что точно не все, если и были. Потому что использовались разные меры поддержки, в том числе и неэмиссионные.









В Минфине Беларуси отказались комментировать документы «для служебного пользования». Получить комментарий в Администрации президента и Совмине не удалось.





В последние годы стало обычной практикой засекречивать меры господдержки крупным промышленным предприятиям. Так, например, в 2018 году заводам и фабрикам из системы Минпрома и «Беллегпрома» предоставили отсрочку по возврату заемных средств, а также рассрочку по уплате процентов за предоставленные банками кредиты. Названия предприятий и подробные меры не приводились.



