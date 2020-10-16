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Сколько стоит разогнать мирный протест: подсчитывает эксперт

Автозак за 50 километров «съедает» топлива на 15 долларов. Свобода подсчитала, сколько тратят на силовиков во время протестов.


Акции протеста в Беларуси идут с лета: прежде это были «цепи солидарности», а после выборов массовые шествия в Минске и других городах. Каждую акцию сопровождают автозаки, микроавтобусы, водометы и силовики в полной выкладке. Смотрим, сколько это стоит.

Выкладка

По подсчетам эксперта по безопасности Андрея Сытько, выкладка одного сотрудника ОМОНа обходится где-то в 700-1000 долларов (это условные подсчеты по информации из открытых источников), пишет Радыё Свабода.

Шлем — 100 долларов

Щит — 100 долларов

Бронежилет — от 200 до 500 долларов

Кобура — 10-15 долларов

Чехол для наручников — около 3-5 долларов

Поясная подпруга — от 5 до 30 долларов

Форма — около 100 долларов

Сапоги — от 40 до 200 долларов (ведь ходят в разных)

Наколенники — около 80-90 долларов
 
Это «без учета» гранат, пуль и другого оружия.

— Люди в оливковой форме носят более дорогие сапоги, такие могут стоить до 500 долларов. Рядовой омоновец вряд ли может себе такое позволить, — говорит Андрей Сытько.

У определенных силовиков на последних акциях эксперты заметили ружье «Сайга-12». В специализированных охотничьих магазинах такое стоит около 1000 долларов.

Топливо

Расход топлива у МАЗа, а именно МАЗ делает автозаки, — около 25-30 литров за 100 километров. Если даже представить, что за акцию машина проезжает половину этой дистанции — стоимость такой поездки для одной машины составляет около 15 долларов. Всего на крупную акцию в воскресенье выгоняют десятки автозаков.


Замечали на акциях и другие машины: водометы, бусы, военные джипы «Лис». Пригоняют даже БМП и БТРы. БМП тратит 100 литров топлива на 100 километров, это около 40 долларов за каждые 50 километров. Расход у джипов «Лис» около 15 литров на 100 километров, то есть около 6 долларов за 50 километров на одну машину.

Итого

Выкладка 1500 сотрудников ОМОНа — около 1,5 миллиона долларов, вместе с ружьями до 2 миллионов.

Один проезд техники (около 50 автозаков, до 30 бусов, несколько БТРов и «Лис») — всего на 50 километров от 2 до 3 тысяч долларов без учета амортизации. Нынешние зарплаты ОМОНа-закрытая информация, поэтому подсчитать, сколько идет на выплаты, точно нельзя.

В одном из интервью министр МВД Юрий Караев признался, что на «силовиков идет около 10% бюджета». В целом расходы бюджета 2020 — 25,4 миллиарда рублей. 10% — это 2,5 миллиарда или 970 миллионов долларов.
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