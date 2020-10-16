Об этом говорится в новом аналитическом докладе «Связь преткновения. Почему России и Беларуси не удаётся отменить мобильный роуминг», который подготовил Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц ЕАЭС "Союзный нарратив 2050" (СОНАР).





Как отмечается в докладе, Москва и Минск пытаются отменить мобильный роуминг уже не первый год.





«В определённый момент даже возникло впечатление, что отмена роуминга превратилась в нечто наподобие коммунизма, сроки пришествия которого на 1/6 часть суши переносились так часто, что в него в итоге перестали верить. В декабре 2019 года, когда согласовывалась соответствующая «дорожная карта», сроком отмены стороны обозначили сентябрь, который к середине лета сменил октябрь. Заявления чиновников и дипломатов по данной теме зачастую являются противоречивыми: посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев 27 сентября заявил, что роуминг «кусается», но работы по его отмене ведутся, а госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что вопрос решат к концу 2020 года», - сообщается в докладе.





Судя по всему, к концу 2020 года решение вопроса будет вновь пролонгировано.





Эксперты СОНАР проанализировали, с какими проблемами пришлось столкнуться переговорщикам двух стран и на какие вызовы им ещё предстоит найти ответы.





Проблемы коммуникации





Главный камень преткновения в российско-белорусских переговорах об отмене мобильного роуминга — разные модели функционирования рынка телекоммуникационных услуг и сотовой связи. В России, как и во всём мире, действует рыночная система деятельности интернет-провайдеров и сотовых операторов со свободной конкуренцией, тогда как в Беларуси выстроена совершенно уникальная система, единственным выгодополучателем от работы которой является государство.





За счёт прохождения всего трафика, как интернет, так и сотового, через оборудование НЦОТ и «Белтелеком» государство получает возможность не только максимизировать прибыль от своих посреднических функций на телекоммуникационном рынке через фактически обкладывание провайдеров и операторов (а через них и конечного абонента) квазиналогом, но и обеспечить государственный контроль над всеми узлами трафика в республике. Тот суверенный интернет, о котором российские силовики сейчас лишь мечтают, в Беларуси уже существует: для отключения интернета во всей стране достаточно воспользоваться оборудованием ЦНОТ и «Белтелекома». Собственно, сверхцентрализация потоков трафика в стране, помимо спокойствия силовиков и политиков, имеет и обратную сторону: данная система имеет низкую отказоустойчивость.