Польша упростит трудоустройство белорусов
В середине ноября белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше.
Об этом заявил депутат Сейма Польши Михал Щерба на пресс-конференции Центра белорусской солидарности.
Голосование по поправкам к законопроекту состоится 27 октября. В этом вопросе среди польских депутатов есть единство, передает радио "Рация".
Наличие гуманитарной визы позволит искать работу, но для трудоустройства необходимо будет найти работодателя, который предоставит декларацию о трудоустройстве или разрешение на работу. То есть, речь идет о легальном трудоустройстве.
07:56 16/10/2020
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