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В Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов

Поток IT-специалистов из Беларуси в Украине растет, пишет dw.com

В Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов
Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY
Между тем с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов, рассказал DW заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков. "У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи IT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается", - отметил он.

Некоторые белорусские IT-компании, судя по всему, тоже задумываются о переносе своих офисов в Украину. На данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства, сообщил Борняков. А известная компания PandaDoc, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, уже приняла такое решение. Добавим, что незадолго до этого четыре топ-менеджера этой компании были задержаны белорусскими силовиками. 

В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских "айтишников". Один такой специалист производит в среднем около 100 000 долларов в год добавленной стоимости, говорит в разговоре с DW директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. "Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 млн долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину", - подчеркнул эксперт. Зарплата "айтишника" составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет Несходовский.

Репутационная составляющая от IT-индустрии

Переезд белорусских IT-специалистов в Украину крайне полезен и для репутации страны, подчеркивает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. "У нас была такая ситуация в 2014 году, когда началась война и мобилизация, а СБУ активизировала рейды в IT-компаниях. Тогда несколько компаний переехало в Польшу. Это были огромные репутационные потери, а развитие отрасли затормозилось", - напомнил эксперт.

По данным Ассоциации IТ Ukraine, восстановление началось с 2015 года, а уже с 2017 года рост экспорта услуг украинской IT-отрасли составлял около 30 процентов ежегодно. "Если белорусские IТ-специалисты почувствуют себя как дома и будут об этом рассказывать, то можно ожидать больше инвестиций в Украину", - надеется Дубровский.

Чувствует ли себя в Украине как дома белорус Павел Богданов, пока трудно сказать. Хотя первые впечатления у него положительные. "Поиск квартиры и обустройство быта не составили проблем. Есть базовые нюансы, которым надо научиться - как оплачивать счета и так далее", - делится своим опытом Богданов. Открытым для него остается и вопрос возвращения на родину: "На данный момент я не знаю, вернусь ли. Нужно пожить хотя бы год, и если все будет хорошо, то, возможно, останусь".
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