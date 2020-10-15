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ТОП самых высоких зарплат Беларуси

Последние данные Национального статистического комитета (за август) о средней зарплате в Беларуси свидетельствуют о том, что ее размер составляет 1 276,40 рубля.

ТОП самых высоких зарплат Беларуси
Для сравнения: в июле показатель был зафиксирован на уровне 1 287 рублей 50 копеек, то есть за месяц оклады снизились на 11 рублей 10 копеек.

Последний раз сокращение средней зарплаты в стране отмечалось в январе нынешнего года.

Также Белстат сообщает, что по сравнению с 2019-м в 2020-м году зарплаты выросли на 7,6 процента.

Наибольшие оклады традиционно выписывают столичные работодатели. Так, в августе средняя зарплата в Минске составила 1 766 рублей 20 копеек.

В тройке регионов с наибольшими начисляемыми заработными платами находятся Минская и Гомельская области – 1 300,3 и 1 138,1 рубля соответственно.

Вслед за ними идут Гродненская (1 101,9), Брестская (1 097,3), Витебская (1 083,9) и Могилевская (1 052,9) области.

Среди работников щедрее всего вознаграждался труд представителей сферы информационных технологий – 5 334 рубля в среднем.

Меньше всех наниматели платили парикмахерам и сотрудникам салонов красоты – 672 рубля 90 копеек.

Все вышеназванное – статистические усредненные показатели. Что касается реальных зарплат белорусов за последний месяц, то наиболее ясное представление об этом дают вакансии работодателей, размещенные в базе данных государственной службы занятости.

Поговорим о самых высоких окладах, которые в некоторых регионах превышают даже 9 000 рублей. Например, в Могилеве.

Безусловно, это предложение (для каменщика) – лидер по зарплатам в городе. Его автором является ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания холдинга «Стройтрест-Холдинг».



На втором месте – оклад в размере 5 089 рублей. Столько стропальщику обещает Могилевский металлургический завод.


Замыкает ТОП-3 самых высоких зарплат Могилева сумма ровно в две тысячи рублей.

Такие деньги главному инженеру готова ежемесячно платить организация под названием «Спутник».

На четвертой позиции – зарплата в 1 600 рублей для главного инженера (предприятие «Могилевоблдорстрой») и заместителя руководителя (СЗАО «МВЗ»).

На пятой строчке зарплатного рейтинга областного центра – 1 500 рублей. Это – оклад для прораба Строительного управления могилевской ТЭЦ-2.
belnovosti.by
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