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"О каком обращении к Лукашенко может идти речь! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?"

Основатель Maps.me Юрий Мельничек жестко ответил на предложение известным айтишникам обратиться к Лукашенко.

"О каком обращении к Лукашенко может идти речь! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?"
Руководитель Bulba Ventures, основатель Maps.me Юрий Мельничек ответил на предложение разработчика Константина Конопко, который призвал известных представителей ИТ-сектора - Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских, добиться встречи с Александром Лукашенко и "попытаться убедить его прекратить насилие".

"Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром. 

Нормальная реакция на насилие – бей или беги.

Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права. 

Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии. 

В этой ситуации, я считаю, что переговоры с Лукашенко возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти", - написал Юрий Мельничек на своей странице в Фейсбуке.
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