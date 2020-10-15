"О каком обращении к Лукашенко может идти речь! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?"
Основатель Maps.me Юрий Мельничек жестко ответил на предложение известным айтишникам обратиться к Лукашенко.
Руководитель Bulba Ventures, основатель Maps.me Юрий Мельничек ответил на предложение разработчика Константина Конопко, который призвал известных представителей ИТ-сектора - Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских, добиться встречи с Александром Лукашенко и "попытаться убедить его прекратить насилие".
"Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром.
Нормальная реакция на насилие – бей или беги.
Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права.
Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии.
В этой ситуации, я считаю, что переговоры с Лукашенко возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти", - написал Юрий Мельничек на своей странице в Фейсбуке.
16:03 15/10/2020
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