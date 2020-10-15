Производителя белорусской воды заподозрили в плагиате

Читатели marketing.by прислали в редакцию изображение упаковки недавно вышедшей на беларуский рынок минеральной воды "Хомская", производимой ООО «Фрост и К». Дизайн этикетки очень напоминает упаковку украинского бренда природной воды "Моршинська", выпускаемой группой компаний IDS Group.





Как всегда в таких случаях, наша редакция обратилась за комментарием к производителю, чтобы узнать, как появился такой дизайн.





Андрей Кацура, начальник управления маркетинга и рекламы компании "Фрост и К":

«Дизайн этикетки воды «Хомская» делал наш штатный дизайнер.





Сама минеральная вода с названием «Хомская» выпускалась давно, еще и до независимости страны — по названию поселка Хомск. В то время было нормой называть продукт по месторасположению скважины где вода непосредственно добывалась - вспомните «Слуцкую», «Стародорожскую» или «Нарочанскую». Потом предприятие перешло в частные руки и название поменяли на «Фрост».





Когда было решено перезапустить продукт под историческим названием «Хомская», то на этикетке изобразили лес: во-первых, скважина у нас находится непосредственно в лесу, а, во-вторых, у местных Хомск почему-то ассоциируется с лесом.





Дизайн у «Хомской» получился такой, потому что цвета популярные. Из песни слов не выкинешь: лес зеленый, снизу и сверху белое, надпись сделали красной для выделения — ну не черной же ее рисовать?





Ассоциации с «Моршинська» у людей вполне могут быть. Но мы знали, что «Моршинська» в Беларуси продаваться не будет, потому что входит в состав группы «Боржоми» - они в Беларуси и России продают воду под брендом «Святой источник». То есть у нас не могло быть цели пересекаться на полках — это в принципе невозможно.





«Моршинська» продавалась в Беларуси лет десять назад - на протяжении максимум 1,5-2 года. Поэтому и здесь рассматривать корысть с нашей стороны не очень правильно».





Для продвижения воды "Хомская" на предприятии создали вот такой ролик: