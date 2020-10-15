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Российский рубль рухнул на торгах в Минске

Обвалом российского рубля до минимума за 160 дней завершились торги 15 октября

Евро подешевел до минимума за 55 дней на торгах в четверг на БВФБ. Российский рубль обвалился до минимума за 5,5 месяцев. Валютная корзина подешевела сразу на 0,33% до минимума за 56 дней. С начала месяца её стоимость упала уже на 1,34%.

Курс доллара вырос на 0,0043 BYN до 2,5760 BYN/USD. Вялое укрепление доллара идёт уже третий день. За это время его стоимость выросла всего на 0,0060 BYN.

Напомним, что сегодня утром в первые минуты торгов курс доллара подскочил на 0,0110 BYN, но к завершению торговой сессии белорусский рубль смог отыграть больше половины утренних потерь.

Сегодня объём торгов долларом подскочил до $46,6 млн. — максимума почти за месяц.

Курс евро снизился на 0,0010 BYN до 3,0175 BYN/EUR. Евро подешевел уже седьмой раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,0733 BYN до минимума за 55 дней.

Курс российского рубля рухнул на 0,0251 BYN до 3,3051 BYN/100 RUB — минимума за 160 дней.

За последние шесть торгов российский рубль дешевел пять раз, а укреплялся лишь однажы и всего на 0,0002 BYN.

Центробанк России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 67 копеек до 77,9461 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра подскочил на 75 копеек до 91,4542 RUB/EUR.
Источник: select.by
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