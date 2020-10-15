Одновременно задолженность предприятий по кредитам и займам выросла на 7,4%, до 96,8 млрд рублей.





Таким образом, суммарно долги субъектов хозяйствования достигли 156,7 млрд рублей. Для сравнения: выручка предприятий за 8 месяцев увеличилась всего на 3,5%, до 162,026 млрд, а чистая прибыль — на 20%, до 8,4 млрд рублей.





Самые тяжелые долги у столичных предприятий — 44,2 млрд рублей, они выросли с начала года на 20,4%.





Долги Минской области — 25,4 млрд, Брестской — 9,7 млрд, Витебской — 13,3 млрд, Гомельской — 25,2 млрд, Гродненской — 25,4 млрд, Могилевской — 13,4 млрд.





Среди отраслей больше всего долгов накопила промышленность — 76,1 млрд рублей (плюс 17%).





При этом долги предприятий пищепрома достигли 12,1 млрд, деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли — 10,5 млрд, машиностроения — 7,9 млрд.





Для сравнения: долги предприятий сельского хозяйства превысили 15 млрд, строительства — 20 млрд, оптовой торговли — 7,9 млрд, розничной торговли — 9 млрд, транспорта — 7,9 млрд.





Дебиторы должны белорусским предприятиям 48,8 млрд рублей (плюс 4%).