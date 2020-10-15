Айтишник призвал известных представителей ИТ-сектора, в частности, Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских и других добиться встречи с Александром Лукашенко и «попытаться убедить его прекратить насилие», пишет dev.by





— Я призываю лидеров ИТ-сектора Беларуси и представителей компаний вступить в диалог с Лукашенко о прекращении насилия. Сотрудников задерживают и избивают, люди не могут нормально работать. В результате бизнес оказался в непростой ситуации, которая только усложняется. Белорусские ИТ-компании несут, в том числе, огромные репутационные потери. Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы погасить волну насилия со стороны властей, — говорится в описании к обращению.





В августе представители ИТ-индустрии подписали два письма с призывом прекратить насилие. Одно письмо подписали 2500+ CEO, инвесторов, разработчиков, второе — крупные ИТ-бизнесмены.





Константин Конопко - автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В июле он записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов.





Также он обращался к госслужащим с просьбой отказаться от участия в противозаконной деятельности. Кроме того, во время предвыборной кампании Константин разработал специальную открытку, которую рассылал членам избиркомов с требованием не заниматься фальсификациями при подсчёте голосов.





В сентябре после Марша единства разработчика брутально задержали в столичной кофейне O’Petit. По делу Константина Конопко уже прошло несколько судов, но решение так и не принято. Очередной суд должен пройти сегодня.











