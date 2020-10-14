



Казалось, где та Америка, а где Беларусь, и что нам до выборов тамошнего президента, если со своим никак разобраться не удается. Но США – глобальная держава, состояние которой во многом определяет состояние мировой экономики в целом, в том числе и в Беларусь.





На нас США оказывают влияние, в основном, через Россию, в том числе и на валютном рынке. Белорусский рубль не привязан к российскому, но Национальный банк Беларуси ориентируется на стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля. На практике это означает, что наш рубль укрепляется или слабеет по отношению к доллару примерно в два раза медленнее, чем российский.





Кроме того, стоимость валютной корзины меняется в зависимости от соотношения спроса и предложения валюты на Белорусской валютной-фондовой бирже. Если спрос выше, рубль дешевеет, если ниже – дорожает.





В текущем году наша валюта оказалась под двойным давлением: российский рубль значительно подешевел по отношению к доллару, утянув за собой белорусский рубль, а спрос на валюту на БВФБ из-за мирового экономического кризиса и политического кризиса в РБ намного превысил предложение.





Однако оба фактора, похоже, исчерпали свой потенциал, и, чего доброго, начнут действовать в противоположном направлении.





Джо Байден напечатает еще больше долларов

Курс российского рубля по отношению к доллару в Москве зависит не только от цен на нефть, но и от отношений с США, которые могут измениться в том случае, если президентом вместо Дональда Трампа станет Джо Байден.









Согласно социологическим опросам, победит второй, причем со значительным отрывом. А он примет крупный пакет экономических мер по финансовой поддержке экономики США, что и приведет к падению доллара.





В частности, аналитики Goldman Sachs считают, что в случае победы Джо Байдена и появления благоприятных новостей о сроках появления вакцины против коронавируса, индекс доллара опустится до минимальных уровней 2018 года. Тогда он находился возле 89 пунктов, сейчас составляет около 93 пунктов, то есть может снизиться примерно на 4 пункта.





Аналитики Danske Bank также ожидают ослабления американской валюты, особенно по отношению к евро. Они прогнозируют подъем его курса до 1,2 доллара в течение 6 месяцев, что будет вызвано, по их мнению, восстановлением экономики в США и Европе, из-за чего произойдет снижение притока средств в защитные активы, включая доллар.





А в Societe Generale ожидают, что в 2021 году курс евро будет находиться в диапазоне 1,2-1,3 доллара, чему будут способствовать действия ФРС и создание в ЕС фонда по восстановлению экономики региона.





Ослабеть доллар может и по отношению к российскому рублю. В частности, аналитик Уралсиба Алексей Девятов считает, что негативные политические факторы, которые делают рубль слабым в настоящее время, к концу года сойдут на нет, и курс доллара опустится до 72-72,5 рублей за доллар.





А экономист компании BCS Global Markets Владимир Тихомиров прогнозирует снижение курса доллара уже к концу текущего года до 69,6 рубля за доллар. Он считает, что после президентских выборов в США ситуация на внешних рынках стабилизируется, а политические риски ослабнут. Джо Байдену нет смысла кошмарить Россию, когда Дональд Трамп уйдет.





Таким образом, в случае победы Джо Байдена американская валюта может существенно ослабеть как по отношению к евро (на 2-5%), так и по отношению к российскому рублю (на 5-10%).





Так как белорусский рубль привязан к корзине валют из доллара, евро и российского рубля, это означает снижение курса доллара по отношению к белорусскому рублю в районе 5% только за счет ослабления доллара против евро и российского рубля при неизменной стоимости валютной корзины.





Нацбанк стимулирует продажу валюты

Однако это не все, подешеветь может и валютная корзина. Дело в том, что в результате ажиотажного спроса на валюту, возникшего в августе, население и предприятия скупили валюты примерно на 1,3 млрд. долларов, и в сентябре ее не продали.





Но у нас не столь богатые люди и компании, чтобы просто так взять и отложить такую сумму, им нужны деньги на текущие расходы, причем, в основном, в рублях. Это означает, что данная валюта должна быть продана, хотя бы частично. Поэтому можно ожидать роста предложения долларов на внутреннем валютном рынке.





Потенциал снижения стоимости валютной корзины, который произойдет в таком случае, весьма велик. Процесс падения стоимости регулирует Нацбанк, который замедляет его посредством покупки валюты. Изменяя объемы своих интервенций, он может регулировать темпы и конечный уровень, до которого подешевеет корзина.





У него есть и другие способы воздействия на валютный рынок. Так, Нацбанк еще в августе прекратил предоставлять банкам рублевые ресурсы в форме кредитов овернайт, оставив только кредиты сроком на неделю, размещаемые на аукционах по средам.





Более того, он резко поднял цену этих ресурсов. Тем самым он стремился ограничить уровень кредитной активности банков, которая резко возросла в августе, а также заставить их продавать валюту в целях получения необходимых им рублей. Задача была выполнена: в сентябре банки и финансовые организации реализовали на внутреннем рынке РБ валюты на 233,5 млн. долларов (в чистом выражении).









В результате рубли у них появились, проблема дефицита рублевой ликвидности в банковской системе РБ была решена, и с конца сентября Нацбанк не проводил аукционы по средам. Тем не менее, он принял решение продлить еще на три месяца (до 19 января 2021 года) мораторий на предоставление банкам рублевых кредитов овернайт. Это будет способствовать укреплению рубля.





Потенциал снижения стоимости валютной корзины можно оценить величиной примерно в 5% (за август она увеличилась на 8,7%, а в сентябре упала на 4,6%, отыграв чуть больше половины потерь).





Большему снижению может воспрепятствовать Нацбанк, так как укрепление рубля в этом случае окажется чрезмерным и будут снижать конкурентоспособность белорусских товаров за рубежом. Поэтому наш ЦБ, скорее всего, увеличит покупку валюты, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля.





Таким образом, после выборов президента США в Беларуси может сложиться ситуация, когда возникнут два мощных фактора, содействующих снижению курса доллара на БВФБ процентов на 10 – где-то к уровню 2,3 рублей за доллар.





Но, разумеется, это произойдет, если Дональд Трамп проиграет выборы, что не обязательно произойдет, так как у него есть еще три недели на подъем рейтинга, да он может и не признать итоги выборов, оспорив голоса, полученные по почте.