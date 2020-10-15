+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Еще как минимум три месяца без кредитов: выдержат ли люди и страна?

Белорусам придется жить в условиях практически полного отсутствия кредитов еще как минимум 3 месяца. Такое решение принял на днях Нацбанк Беларуси.

Еще как минимум три месяца без кредитов: выдержат ли люди и страна?
Как это отразится на банках, экономике и людях, Myfin.by разбираемся вместе со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.

Что произошло?

Кредитов не будет до 19 января 2021 года – до этой даты Нацбанк Беларуси продлил мораторий на предоставление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности для банков.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», – сказано в сообщении регулятора.

В чем причины продления моратория?

– Это абсолютно целенаправленная политика Нацбанка по уменьшению кредитной экспансии. И один из возможных способов ужесточения кредитной политики. Один из самых стандартных из них – поднятие ставки рефинансирования и автоматический рост ставок по предоставлению/изъятию ликвидности.

Необходимость сегодняшнего ужесточения связана с тем, что в стране есть рост инфляционных и девальвационных ожиданий, в августе был резкий взлет спроса на валюту, кроме того, идет изъятие рублевых вкладов из банковской системы.

В прошлом власти реагировали на подобные ситуации всегда стандартно – поднимали ставки. В результате кредиты становились дороже, росли ставки по депозитам, и через некоторое время баланс в целом восстанавливался.

Почему сейчас не так?

– Сейчас проблема в том, что к ставке рефинансирования привязаны различные важные вещи. В том числе льготные кредиты и директивные кредиты, объем которых очень велик и брали их понятно кто. Автоматический рост ставки привел бы к удорожанию ресурсов для этих кредитополучателей. В том числе убыточных предприятий.

Вот этого власти не хотят делать, поэтому и не стали трогать ставку рефинансирования.

Кстати, завтра пройдет очередное заседание Правления Национального банка Беларуси по ставке рефинансирования. Любопытно будет посмотреть, что они сделают… По моему мнению, ничего с ней делать не будут.

Как ничего не стали делать и со ставками постоянно доступных операций. Де-факто, с рыночной точки зрения, ставка рефинансирования занижена, ставка «овердрафта» занижена, и вместо того, чтобы их повысить, сделали просто недоступными этот инструмент.

Итогом уже действовавшего полтора месяца моратория стало то, что банкам и населению стали практически недоступны кредиты. И это не нежелательный побочный эффект происходящего, а как раз именно то, чего добивался своими решениями Нацбанк.

Ждем подрывных спецуказов?

По мнению экспертов, дефицит ликвидности и отсутствие кредитов могут привести к тяжелым последствиям для реального сектора, включая задержки по выплате зарплат. Убыточные госпредприятия остро нуждаются в деньгах. Что делать?

– Неизвестно, как проблема хронически убыточных предприятий будет решаться. Конечно, всем было бы лучше, если бы она не решалась, и их навсегда отлучили бы от денег. Но, к сожалению, это практически невозможно. Как она будет решаться? Вероятно, какими-то засекреченными указами им будут выделяться деньги на сверхльготных условиях. Которые никоим образом не связаны с рыночными ставками и механизмами рефинансирования Нацбанка.

Именно это льготное кредитование, кроме существующего политического фона, перманентно создает угрозу для нашей финансовой сферы, стабильности рубля, экономики в целом, закладывая под нее мину.

Никто не обещал, что будет легко

Отсутствие кредитов больно бьет по населению, и прежде всего – торговле. Проблемы которой тянут за собой шлейф из других отраслей. Чем грозит падение спроса?

– Торговля за три месяца не «ляжет», это очевидно. Если абстрагироваться от нашей ситуации, то в нормальной экономике есть понятие кредитного цикла. Есть времена, когда ставки падают и кредит расширяется, есть времена, когда ставки растут и кредит сокращается. И любым предприятиям – что производственным, что торговым – надо жить в этих реалиях. Ни в одной экономике – рыночной, или полурыночной, как наша, – никто не обещает, что будет легко и кредит всегда будет доступным и дешевым.

Поэтому вопли «без кредитов мы не сможем жить, «ляжем» и закроемся» – разговоры в пользу бедных.

Та же торговля должна это учитывать. Даже в нашей краткосрочной 10-летней истории было несколько циклов сильного роста ставок, в том числе это приводило к сильному росту ставок по кредитам и резкому уменьшению их доступности. И если кто-то заявит «как в такой ситуации можно жить, мы этого не могли предусмотреть», это мягко говоря неправда.

Задача менеджмента в той же торговле справляться с возникшими проблемами кредитования. И в условиях Беларуси, нашей экономической истории – стандартная задача.

Как решение Нацбанка скажется на людях?

– Главное последствие – невозможность взять кредиты. И нельзя сказать, что влияние однозначно – кому-то это пойдет во благо, как ни странно это покажется, кому-то – во вред.

Невозможность брать кредиты для тех, кто имеет стабильный хороший доход и намеревался, к примеру, купить машину, безусловно будет неприятным. Теперь придется отложить покупку. Другой же потеряет доходы, или вовсе работу, – для него отсутствие кредитов в ближайшие три месяца – хорошая новость. Так у него было бы кредитное бремя, которого теперь не будет.

Эта ситуация – элемент кредитного цикла. И если решение Нацбанка приведет к росту ставок по депозитам – это будет во благо тем, кто собрался делать вклады.
Отсутствие кредитов очень индивидуально – одни лишаются возможности ездить на новой машине или жить в другой квартире, другие восклицают: «слава богу, потеряв работу, не влез в долги».

Нацбанк не должен спасать экономику

Что принесет решение Нацбанка о продлении моратория для экономики страны в целом?

– Нацбанк за экономику не отвечает. Он отвечает за денежно-кредитную политику.

Пусть Совмин, Минэкономики, Администрация президента принимают какие-то адекватные решения, чешут голову – как сделать экономике лучше.

У Нацбанка своя сфера ответственности: чтобы не «легла» банковская система, чтобы существовали платежи, по возможности, чтобы рубль был стабильным, а цены росли медленно и предсказуемо. Вот он этим и занимается.

А за проблемы торговли, убыточных предприятий голова должна болеть у кучи других ведомств: как в нынешних политико-экономических условиях не дать «лечь» торговле или «встать» промышленным предприятиям, заморозившим «оборотку» на складах. Которые и так 20 лет «лежат».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]