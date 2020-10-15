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Упадем не так больно: МВФ улучшил прогноз по ВВП Беларуси

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение белорусского ВВП в текущем году всего на 3%, хотя полгода назад он ожидал снижения ВВП на 6%.


Новый прогноз сделан в октябрьском обзоре мировой экономики, причем в нем отмечено, что обзор подготовлен до президентских выборов в Беларуси 9 сентября.

В предыдущем обзоре, подготовленном в апреле текущего года, в МВФ прогнозировали снижение белорусского ВВП на 6%, то есть улучшение ожиданий оказалось весьма радикальным. В 2021 году МВФ ожидает роста белорусского ВВП на 2,2%.

Улучшение прогноза в отношении Беларуси оказалось намного больше, чем в целом по отношению к мировой экономики. В МВФ считают, что мировой ВВП в 2020 году опустится на 4,4%, хотя в апрельском обзоре прогнозировался спад на 4,9%. А в 2021 году рост ВВП, согласно прогнозу МВФ, составит 5,2%, а не 5,4%. Но в 2021 году МВФ ожидает роста белорусского ВВП всего на 2,2%.

Инфляция в Беларуси в текущем году, как считают в МВФ, составит 5,1%, как и в 2021 году. Дефицит баланса текущего счета РБ оценивается в 2020 году в 3,3% ВВП, а в следующем году — в 2,2% ВВП. Безработица в текущем году прогнозируется на уровне 1,4%, а в следующем — 1,1%.

Чем бы не вызывалось изменение позиции МВФ, теперь его прогноз приблизился к ожиданиям других международных финансовых организаций, и полностью совпал с прогнозом международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, в котором тоже предсказали падение ВВП на 3% в текущем году. Так, ЕБРР прогнозирует сокращение Беларуси в 2020 году на 3,5%, и рост на 1% в 2021 году. А в ЕАБР ожидают снижение ВВП в текущем году на 2,3%, и подъем в 2021 году на 1,1%. А правительство РБ надеется обеспечить нулевое изменение ВВП по итогам года.

Падение ВВП Беларуси, согласно прогнозу МВФ, в текущем году окажется меньше, чем в большинстве соседних стран. В России сокращение должно составить 4,1%, в Польше — 3,6%, в Украине — 7,2%, в Латвии — 6%, в Литве — 1,8%. Правда, зато в 2021 году рост ВВП в РБ окажется, как считают в МВФ, ниже, чем в большинстве других стран региона.

Можно отметить, что данные прогнозы сделаны без учета второй волны пандемии коронавируса COVID-19, а также без учета улучшения отношений РБ и РФ.
Источник: select.by
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