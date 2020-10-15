+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси продлено госрегулирование цен на социально значимые товары

Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси до конца текущего года, соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли №65 опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.



В документе сообщается, что регулировать цены на эту категорию товаров будут до 31 декабря текущего года. Госрегулирование продолжит распространяться на свежую и свежемороженую рыбу некоторых видов, сливочное масло, пшеничную муку, подсолнечное и рапсовое масла, соль, белый шлифованный рис, манку, пшенку, овсяные хлопья без добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, ряд видов хлеба, говядину, свинину, мясо кур и цыплят бройлеров, вареные колбасы, сосиски, сардельки, свежие куриные яйца, молоко и молочные продукты, сыры, детское питание, некоторые овощи, яблоки, черный чай без добавок, фиточаи.

Согласно постановлению МАРТ, предельный норматив рентабельности, который включается в отпускные цены производителей, не должен быть выше сложившегося в январе-феврале текущего года. В случае, если фактический уровень рентабельности был ниже 10%, он должен ограничиваться 10%.

Определять уровень рентабельности при формировании отпускных цен на картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки нужно, ориентируясь на рентабельность 2019 года, а для огурцов и помидоров защищенного грунта — предыдущего периода вегетации.

Импортерам предельный норматив рентабельности ограничили 10%. В то же время, в отпускную цену могут входить контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию.

Предельные торговые надбавки МАРТ разрешил устанавливать с учетом оптовой надбавки в пределах от 15-30% в зависимости от вида товаров. Также в документе определены особенности формирования цен юрлиц и ИП, которые закупают продукцию у населения или содержат стабилизационные фонды продукции.

Данное постановление МАРТ вступает в силу с 15 октября.

МАРТ ввел госрегулирование цен на социально значимые товары в апреле сроком на три месяца. В июле госрегулирование продлили еще на три месяца по согласованию с ЕЭК. В августе текущего года глава МАРТ Владимир Колтович анонсировал, что эту меру планируется продлить до конца текущего года.  При этом он подчеркнул, что госрегулирвание не может применяться долгосрочно - больше года.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]