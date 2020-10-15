КоммерсантЪ: «Топ-софт» поссорился с управляющей компанией
Белорусская ИТ-компания «Топ Софт», входящая в корпорацию «Галактика», оказалась в эпицентре корпоративного скандала. Управляющая компания — «Юнитисофт» оспаривает в суде продажу белорусского актива.
Сделка была двухступенчатой: в марте 2019 100% акций «Топ Софта» выкупил заместитель гендиректора Денис Игнатенко. После этого менеджер «передал» акции членам совета директоров «Галактики»: Александру Кондралю, Елене и Геннадию Гацко, Вадиму Володько, Петру Лещенок, Анне Василевской и Валерию Басалыга, которые одновременно являются совладельцами «Юнитисофта».
На эту сделку ревностно отреагировал гендиректор «Галактики» Андрей Марушкевич, которому также принадлежит доля в «Юнитисофте». Он попытался признать сделку ничтожной в Экономическом суде Минска, но тщетно.
Теперь дело рассматривает Арбитражный суд Московской области. Пока «Топ Софту» отказано в прекращении производства. Очередное рассмотрение дела пройдет 3 ноября.
Аналитики полагают, что для управляющей компании сделка с белорусским активом может иметь негативные последствия в виде снижения кредитного рейтинга и срабатывания негативных ковенантов в кредитных соглашениях.
«Топ Софт» — разработчик систем автоматизации для нефтяных компаний и банков, напоминает издание.
09:51 15/10/2020
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