КоммерсантЪ: «Топ-софт» поссорился с управляющей компанией

Сделка была двухступенчатой: в марте 2019 100% акций «Топ Софта» выкупил заместитель гендиректора Денис Игнатенко. После этого менеджер «передал» акции членам совета директоров «Галактики»: Александру Кондралю, Елене и Геннадию Гацко, Вадиму Володько, Петру Лещенок, Анне Василевской и Валерию Басалыга, которые одновременно являются совладельцами «Юнитисофта».





На эту сделку ревностно отреагировал гендиректор «Галактики» Андрей Марушкевич, которому также принадлежит доля в «Юнитисофте». Он попытался признать сделку ничтожной в Экономическом суде Минска, но тщетно.





Теперь дело рассматривает Арбитражный суд Московской области. Пока «Топ Софту» отказано в прекращении производства. Очередное рассмотрение дела пройдет 3 ноября.





Аналитики полагают, что для управляющей компании сделка с белорусским активом может иметь негативные последствия в виде снижения кредитного рейтинга и срабатывания негативных ковенантов в кредитных соглашениях.



