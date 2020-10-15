+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования (СР) сохраняется на уровне 7,75%, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси со ссылкой на решения правления по итогам заседания 14 октября.



В Нацбанке констатировали ускорение инфляции до уровня 6%, при этом дополнительно пояснили, что цены на импортные товары росли в связи с ослаблением белорусского рубля.

Нацбанк спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе будут преобладать «продолжительные дезинфляционные факторы», но не назвал их.

При этом 7,75% — минимальное значение СР за всю историю развития независимой кредитно-финансовой системы Беларуси, оно было установлено 1 июля 2020 года. До этого момента, начиная с 2016 года, ставка плавно снижалась в целях обеспечения большей доступности кредита.

В августе СР была также сохранена на прежнем уровне.

По графику следующий раз вопрос изменения СР будет рассмотрен 11 ноября 2020 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]