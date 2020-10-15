Нацбанк сохранил ставку рефинансирования









В Нацбанке констатировали ускорение инфляции до уровня 6%, при этом дополнительно пояснили, что цены на импортные товары росли в связи с ослаблением белорусского рубля.





Нацбанк спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе будут преобладать «продолжительные дезинфляционные факторы», но не назвал их.





При этом 7,75% — минимальное значение СР за всю историю развития независимой кредитно-финансовой системы Беларуси, оно было установлено 1 июля 2020 года. До этого момента, начиная с 2016 года, ставка плавно снижалась в целях обеспечения большей доступности кредита.





В августе СР была также сохранена на прежнем уровне.





По графику следующий раз вопрос изменения СР будет рассмотрен 11 ноября 2020 года.